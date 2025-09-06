Limpieza extraordinaria de la red de pluviales de Lorca ante la temporada de lluvias

Inma Ruiz Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

La Concejalía de Aguas ha reforzado de forma extraordinaria la limpieza y mantenimiento de la red de pluviales y alcantarillado del municipio con el objetivo de anticiparse a los episodios de lluvias que se prevén para otoño. El edil Ángel Meca recordó que durante julio y agosto se incrementó el número de equipos dedicados a estas labores para la revisión de más de 800 imbornales en el casco urbano y las pedanías. Los trabajos se centran ahora en las zonas de mayor concentración ciudadana durante la feria y fiestas.

La empresa Aguas de Lorca cuenta con dos brigadas equipadas con camiones impulsores-succionadores para limpiar rejillas e imbornales y este año se ha incorporado un nuevo especialmente diseñado para acceder a zonas estrechas y desagües de menor tamaño. El municipio dispone de una red de alcantarillado y pluviales de cerca de 500 kilómetros