La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Lorca. Gonzalo J. Martínez / AGM

Limpieza extraordinaria de la red de pluviales de Lorca ante la temporada de lluvias

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:12

La Concejalía de Aguas ha reforzado de forma extraordinaria la limpieza y mantenimiento de la red de pluviales y alcantarillado del municipio con el objetivo de anticiparse a los episodios de lluvias que se prevén para otoño. El edil Ángel Meca recordó que durante julio y agosto se incrementó el número de equipos dedicados a estas labores para la revisión de más de 800 imbornales en el casco urbano y las pedanías. Los trabajos se centran ahora en las zonas de mayor concentración ciudadana durante la feria y fiestas.

La empresa Aguas de Lorca cuenta con dos brigadas equipadas con camiones impulsores-succionadores para limpiar rejillas e imbornales y este año se ha incorporado un nuevo especialmente diseñado para acceder a zonas estrechas y desagües de menor tamaño. El municipio dispone de una red de alcantarillado y pluviales de cerca de 500 kilómetros

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  2. 2 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  3. 3 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  6. 6 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  7. 7 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de septiembre de 2025
  9. 9

    China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas
  10. 10

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Limpieza extraordinaria de la red de pluviales de Lorca ante la temporada de lluvias

Limpieza extraordinaria de la red de pluviales de Lorca ante la temporada de lluvias