Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca El ejemplar pesa unos 70 kilos y tiene una edad estimada de entre 40 y 50 años

Inma Ruiz Jueves, 30 de octubre 2025, 14:10 Comenta Compartir

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, liberaron este jueves en la cala de Calnegre, dentro del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, un ejemplar adulto de tortuga boba (Caretta caretta) que había sido tratado durante varios meses en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

La tortuga, de unos 70 kilos de peso, 80 centímetros de longitud y una edad estimada de entre 40 y 50 años, es la más grande registrada hasta la fecha en la Región y fue rescatada herida en La Manga del Mar Menor, dentro del término de San Javier en abril. Dos socorristas municipales avisaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a donde fue trasladada por el personal veterinario del mismo.

Allí, el equipo veterinario consiguió curar las lesiones y adaptarla a la mutilación de una de sus aletas frontales hasta alcanzar el estado necesario para ser devuelta a su hábitat natural, garantizando su supervivencia. En una segunda fase se trasladó se trasladó al Oceanogràfic de Valencia, para certificar su capacidad natatoria.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, destacó la importancia de que esta liberación haya tenido lugar en el litoral lorquino: «Para Lorca es un orgullo que la cala de Calnegre sea escenario de este acto tan simbólico y de gran valor ambiental. Supone un reconocimiento a nuestro municipio como referente en la protección de la biodiversidad marina y nos anima a seguir colaborando con la Comunidad Autónoma en proyectos que preserven nuestro litoral».

Ampliar Liberación del ejemplar, este jueves, en Calnegre. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Durante el acto, el presidente López Miras subrayó que la Región de Murcia «es Territorio Tortuga». Se han liberado desde que hay registros 259 tortugas bobas, entre las recuperadas en el Centro de El Valle y las nacidas en nuestro territorio, por lo que consolidamos el papel de referencia en el cuidado y conservación de esta especie en el Mediterráneo. Solo en lo que llevamos de año se han liberado 94 ejemplares, siendo el año con más liberaciones de tortugas bobas en playas regionales».

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle ha recuperado y liberado 52 tortugas bobas heridas desde que existen registros (2010). A estas se suman las procedentes de nidos localizados en el litoral regional, que ascienden a 207 ejemplares desde 2019, cuando se localizó el primer nido en la Región de Murcia.

López Miras recordó que la Región «es la única comunidad autónoma que impulsa una red de voluntariado que abarca todo su litoral y aglutina once organizaciones para fomentar el éxito de la reproducción de la tortuga boba en nuestras playas a través de la divulgación ambiental y el voluntariado».

El ejemplar liberado este jueves en Calnegre porta un sistema de seguimiento por GPS que permitirá a los técnicos conocer sus desplazamientos y su adaptación tras el regreso al mar. Ha sido identificado con microchip subcutáneo en el marco del Programa estatal de Marcado de Tortugas Marinas y, además, al tratarse de una hembra con capacidad reproductora, se ha instalado un transmisor satelital para estudiar su comportamiento y movimientos, especialmente durante la época reproductiva.