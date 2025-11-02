Los jóvenes de Down Lorca, a la espera de hacer la transición a la vida adulta Una subvención municipal permitirá acondicionar el piso del barrio de San Fernando, cedido en 2020 a la asociación

Inma Ruiz Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

La falta de presupuesto ha impedido hasta ahora a la asociación Down Lorca hacer uso de la piso del barrio de San Fernando de Lorca, cedido por el Ayuntamiento en el año 2020, para desarrollar su programa de transición a la vida adulta en un escenario real. Forma parte del paquete de seis viviendas municipales de la barriada destinadas a asociaciones que trabajan para la integración de personas con discapacidad física y mental. El piso sigue completamente vacío y la concejala de ONG, Belén Díaz, se ha comprometido a incrementar la subvención anual que recibe la entidad para que puedan acondicionarlo con los elementos imprescindibles a lo largo de 2026. Será «un pequeño empujón», porque este recurso es «muy útil de cara a un futuro piso tutelado» como los que ya tienen en marcha con éxito en San Fernando las asociaciones Asofem y Apandis, reconoce Díaz en declaraciones a LA VERDAD.

Un total de 11 jóvenes con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales integran el Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (Sepap) y acuden a diario a la sede de la asociación para aprender a desenvolverse mejor. Les enseñan recetas para practicarlas en casa y tareas domésticas, como poner la lavadora o hacer la cama. «Les ponemos retos, pero sería mejor si hicieran esas prácticas fuera de su entorno, en un ambiente menos formal y el piso será una oportunidad» para que ganen independencia, señala la coordinadora y psicóloga del centro, Lucía Meca.

También se centran en otros aspectos como la autonomía urbana para que suban solos en un autobús o vayan a comprar y realizan actividades de ocio y deporte. Aprenden nociones básicas de informática y realizan prácticas laborales en la residencia Caser, donde ayudan en la lavandería, en la cocina y en el comedor y realizan sencillas tareas de mantenimiento. También en el colegio San Fernando, donde disponen las bandejas con los cubiertos y la fruta.

«Este recurso es muy importante porque luchamos por la autonomía de nuestros hijos», dice la presidenta

La presidenta de la asociación, María de los Ángeles Espín, aseguró que «este recurso es muy importante porque luchamos por la autonomía de nuestros hijos y por su inclusión». Explicó que trabajarán por fases en la vivienda y la primera será practicar las tareas del hogar para poder empezar a hacer convivencias de fines de semana con dos o tres usuarios y un educador. «Muchos lo están deseando», afirma.

«Esto es nuevo para nosotros», reconoce, y esta semana tienen previsto visitar los pisos tutelados que tiene la asociación Down en Granada, donde residen varios usuarios, para conocer cómo se desenvuelven. Consideró que el terreno laboral es el escollo más difícil de salvar para las personas con discapacidad intelectual, es el salto definitivo para ser autosuficientes, que muy pocos consiguen.

La Asociación de Personas con Discapacidad Física (Asdifilor) no ha logrado poner en funcionamiento su proyecto 'Vida independiente' en la vivienda municipal adaptada, equipada con la ayuda de 15.000 euros del reto '#YoSíPuedo'. De momento la casa está siendo utilizada por la concejalía de Servicios Sociales de forma provisional para el realojo de una familia sin recursos