Jornadas en Lorca sobre innovaciones tecnológicas en la fruticultura ecológica Los expertos analizaron en el CIFEA la agricultura regenerativa y de precisión, con sensores y drones

Inma Ruiz Jueves, 23 de octubre 2025, 16:07

El Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca CIFEA acogió este jueves la quinta edición de las Jornadas de Agroecología, Innovación y Tecnología Aplicada a la Fruticultura Ecológica. Han sido organizadas por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Región, con la colaboración del Ayuntamiento, para dar a conocer las últimas innovaciones tecnológicas, prácticas sostenibles y avances en mecanización e inteligencia artificial aplicados al sector frutícola de producción ecológica.

Participaron en el encuentro gestores y responsables de explotaciones frutícolas de producción ecológica, centros de investigación y departamentos de universidades relacionados con la actividad agrícola, estudiantes y público en general.

El concejal de Agricultura, Ángel Meca, destacó la importancia de «visibilizar la labor de los agentes implicados en el proceso de producción ecológica, atendiendo a las novedades tecnológicas y los avances aplicados en sostenibilidad como motores de desarrollo productivo y económico de un sector que busca poner en valor su enorme potencial y capital».

El profesor del CIFEA y organizador de las jornadas, Joaquín Gómez, apuntó que en la Región de Murcia la superficie de fruticultura ecológica supera el 25% y «va en aumento», y que en Lorca predominan los cítricos, almendros, olivos y frutales de hueso. Resaltó la importancia de hacer llegar al agricultor y a las cooperativas nuevas técnicas de producción utilizando innovación y tecnología.

Algunos de los objetivos de la jornada fueron la divulgación de la innovación y tecnificación de la fruticultura ecológica como modelo agroecológico de sostenibilidad medioambiental, social y económico y la promoción de la incorporación de los pequeños y medianos fruticultores ecológicos a la innovación de este tipo de fruticultura ecológica más industrializada o intensiva.

Además, durante este encuentro se puso de manifiesto la necesidad de fomentar la biodiversidad y las prácticas sostenibles y beneficiosas para el clima, como la plantación de setos o árboles, el cultivo de leguminosas o el manejo de cubiertas vegetales como sistema de mantenimiento del suelo en frutales, así como la conservación de variedades locales o tradicionales y la incorporación de nuevos patrones y variedades comerciales.

Entre los temas debatidos destacan el control biológico de nuevas plagas que afectan a los frutales y la mecanización, robotización e inteligencia artificial aplicada (incluido el uso de drones) a las tareas agrícolas, como poda, recolección,y tratamientos fitosanitarios debido a la disminución de la disponibilidad de mano de obra y la necesidad de abaratar costes.

El director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), Pedro Martínez, puso de manifiesto la importancia que en la actualidad tienen la agricultura 'regenerativa', como generadora de recursos naturales; de precisión, con sensores y drones; y la promoción de bioestimulantes que marcan la tendencia dentro de los avances en sostenibilidad de cara a una mayor productividad de las plantaciones.