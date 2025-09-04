La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal Pedro Sosa y José García Murcia junto al río Vélez, que recoge las aguas fecales sin depurar de Vélez Rubio. IU

IU reclama una solución al vertido de aguas fecales al río Vélez y al pantano de Puentes de Lorca

Recuerda que la situación se inició hace 13 años al dejar de funcionar la depuradora de Vélez Rubio

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:18

IU-Podemos-AV reclamó este jueves una solución al vertido de aguas fecales al río Vélez y al pantano de Puentes de Lorca que comenzó a producirse hace 13 años, después de la riada de San Wenceslao, al dejar de funcionar la depuradora de la localidad almeriense de Vélez Rubio.

El concejal Pedro Sosa mostró fotografías para acreditar el «desastre ecológico y sanitario» que está provocando el caudal sin depurar de los casi 7.000 habitantes del municipio.

Exigió una «reacción contundente» de todas las administraciones y organismos implicados al conocerse la reciente sentencia de un juzgado de lo Penal de Almería que absuelve al alcalde de Vélez Rubio y de su concejal de Medio Ambiente de un delito ecológico, aunque la Fiscalía les reclamaba tres años de prisión.

Sosa recordó que el procedimiento penal se inició tras las denuncias formuladas hace ya algunos años por IU y por organizaciones de defensa del medioambiente, que fueron derivadas por la Fiscalía de la Región de Murcia a los juzgados de Almería.

El concejal de IU recorrió la zona para comprobar que las aguas negras se mezclan con residuos orgánicos, preservativos, kilos de celulosa y toallitas que son vertidos a una rambla y a un río que forman parte de la demarcación hidrográfica del Segura.

Adelantó que presentará una moción en el Pleno de septiembre para solicitar al Ayuntamiento de Lorca que recurra la sentencia y que exija al consistorio de Vélez Rubio que interrumpa los vertidos. El asunto será también abordado por el diputado de IU en la Asamblea Regional y se hará llegar a través de los dos diputados del partido de izquierdas en el Congreso a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  5. 5 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  6. 6 Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  7. 7 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  8. 8

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  9. 9

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  10. 10 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad IU reclama una solución al vertido de aguas fecales al río Vélez y al pantano de Puentes de Lorca

IU reclama una solución al vertido de aguas fecales al río Vélez y al pantano de Puentes de Lorca