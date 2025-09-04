IU reclama una solución al vertido de aguas fecales al río Vélez y al pantano de Puentes de Lorca Recuerda que la situación se inició hace 13 años al dejar de funcionar la depuradora de Vélez Rubio

El concejal Pedro Sosa y José García Murcia junto al río Vélez, que recoge las aguas fecales sin depurar de Vélez Rubio.

Inma Ruiz Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:18

IU-Podemos-AV reclamó este jueves una solución al vertido de aguas fecales al río Vélez y al pantano de Puentes de Lorca que comenzó a producirse hace 13 años, después de la riada de San Wenceslao, al dejar de funcionar la depuradora de la localidad almeriense de Vélez Rubio.

El concejal Pedro Sosa mostró fotografías para acreditar el «desastre ecológico y sanitario» que está provocando el caudal sin depurar de los casi 7.000 habitantes del municipio.

Exigió una «reacción contundente» de todas las administraciones y organismos implicados al conocerse la reciente sentencia de un juzgado de lo Penal de Almería que absuelve al alcalde de Vélez Rubio y de su concejal de Medio Ambiente de un delito ecológico, aunque la Fiscalía les reclamaba tres años de prisión.

Sosa recordó que el procedimiento penal se inició tras las denuncias formuladas hace ya algunos años por IU y por organizaciones de defensa del medioambiente, que fueron derivadas por la Fiscalía de la Región de Murcia a los juzgados de Almería.

El concejal de IU recorrió la zona para comprobar que las aguas negras se mezclan con residuos orgánicos, preservativos, kilos de celulosa y toallitas que son vertidos a una rambla y a un río que forman parte de la demarcación hidrográfica del Segura.

Adelantó que presentará una moción en el Pleno de septiembre para solicitar al Ayuntamiento de Lorca que recurra la sentencia y que exija al consistorio de Vélez Rubio que interrumpa los vertidos. El asunto será también abordado por el diputado de IU en la Asamblea Regional y se hará llegar a través de los dos diputados del partido de izquierdas en el Congreso a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

