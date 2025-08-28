La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El perro, antes de ser rescatado. CNP

Investigan a una mujer por dejar atado al sol y sin agua a un perro en Lorca

El animal presentaba heridas, suciedad y carecía de las mínimas condiciones de bienestar

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:25

Agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Lorca han llevado a cabo una intervención conjunta que permitió rescatar a un perro en situación de abandono y con graves deficiencias de bienestar animal.

El pasado día 17 de agosto agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de prevención de Seguridad Ciudadana en el casco antiguo de la ciudad de Lorca observaron en vía pública a un perro de la raza american stanford atado a una valla con una cadena metálica de escaso un metro a pleno sol.

Los agentes comprobaron que el animal carecía de agua y comida en condiciones adecuadas y presentaba heridas en las orejas.

Por ello, contactaron con la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Lorca localizando a un familiar de la propietaria quien no pudo aportar la documentación y requisitos exigidos para la tenencia de animales potencialmente peligrosos como licencia municipal, seguro de responsabilidad civil o certificado de aptitud psicológica.

Ante el estado del animal y el riesgo para su vida de continuar en esa situación se procedió a trasladarlo al Centro de Protección Animal Municipal a través de la empresa concesionaria encargándose de su recogida, donde recibió asistencia veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial y se investiga a su propietaria por un posible delito de maltrato y abandono animal.

Policía Nacional y Policía Local reiteran su compromiso con la protección y bienestar animal recordando la importancia de denunciar cualquier situación de abandono o maltrato animal a través de los números de teléfonos 091, 092 y 112.

