Los institutos de Secundaria de Lorca convocan los premios literarios María Agustina Las modalidades son de narración corta y poesía, con premios en metálico de 1.500 euros para los ganadores

Premiados en el Certamen Literario María Agustina y autoridades, en una imagen de archivo.

Inma Ruiz Martes, 11 de noviembre 2025, 14:40

Los institutos de Educación Secundaria de Lorca han abierto el plazo para participar en la edición número 51 del Certamen Literario María Agustina, que rinde homenaje a la catedrática de Lengua y Literatura María Agustina Martínez Gómez y que fomenta la creatividad de los jóvenes de entre16 y 23 años, con trabajos escritos en lengua castellana.

Las bases establecen dos modalidades de participación. En narración corta, los trabajos serán de tema libre y con una extensión máxima de diez páginas. En poesía, los trabajos consistirán en uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de cien versos, escritos a doble espacio.

El jurado, formado por los profesores de los institutos de Educación Secundaria de Lorca y presidido por una personalidad en el ámbito de la literatura, premiará con 1.500 euros a los ganadores en ambas modalidades y con 1.000 euros a los segundos clasificados.

Hasta el 28 de enero se puede participar enviando los trabajos al correo electrónico mariaagustina.ieslorca@gmail.com. Las obras serán inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad en otro certamen literario o actividad literaria.

Para recibir los galardones, es estrictamente necesario que los ganadores estén presentes físicamente en el acto de entrega de los premios. El fallo del jurado se hará público en abril.

