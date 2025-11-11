La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Premiados en el Certamen Literario María Agustina y autoridades, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

Los institutos de Secundaria de Lorca convocan los premios literarios María Agustina

Las modalidades son de narración corta y poesía, con premios en metálico de 1.500 euros para los ganadores

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

Los institutos de Educación Secundaria de Lorca han abierto el plazo para participar en la edición número 51 del Certamen Literario María Agustina, que rinde homenaje a la catedrática de Lengua y Literatura María Agustina Martínez Gómez y que fomenta la creatividad de los jóvenes de entre16 y 23 años, con trabajos escritos en lengua castellana.

Las bases establecen dos modalidades de participación. En narración corta, los trabajos serán de tema libre y con una extensión máxima de diez páginas. En poesía, los trabajos consistirán en uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de cien versos, escritos a doble espacio.

El jurado, formado por los profesores de los institutos de Educación Secundaria de Lorca y presidido por una personalidad en el ámbito de la literatura, premiará con 1.500 euros a los ganadores en ambas modalidades y con 1.000 euros a los segundos clasificados.

Hasta el 28 de enero se puede participar enviando los trabajos al correo electrónico mariaagustina.ieslorca@gmail.com. Las obras serán inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad en otro certamen literario o actividad literaria.

Para recibir los galardones, es estrictamente necesario que los ganadores estén presentes físicamente en el acto de entrega de los premios. El fallo del jurado se hará público en abril.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  3. 3 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  4. 4 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  7. 7 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  8. 8

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  9. 9 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  10. 10

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los institutos de Secundaria de Lorca convocan los premios literarios María Agustina

Los institutos de Secundaria de Lorca convocan los premios literarios María Agustina