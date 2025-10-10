La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La concejala muestra las herramientas de una de las nuevas estaciones de mantenimiento de bicicletas. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Instalan estaciones de mantenimiento de bicicletas en el casco urbano de Lorca

El servicio es gratuito y están ubicadas en zonas videovigiladas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:57

Comenta

El Ayuntamiento de Lorca ha instalado tres estaciones de mantenimiento de bicicletas ubicadas en lugares estratégicos con el objetivo de facilitar a los usuarios de este medio de transporte cualquier actuación de mantenimiento, revisión y seguridad en su recorrido.

La concejala de Medio Ambiente y Urbanismo, María Hernández, dijo que la iniciativa forma parte del proyecto de movilidad urbana sostenible para que cada vez más usuarios de todas las edades conviertan la bicicleta en su medio de transporte.

Las estaciones, con una inversión municipal de 3.000 euros, se han instalado en la avenida de Europa, en la calle Jerónimo Santa Fe y en la Avenida Juan Carlos, en la rotonda junto al instituto Ramón Arcas.

Según la edil, son «lugares estratégicos de cara a tres factores: los recorridos de los carriles bici existentes y la conexión entre barrios con las principales arterias de la ciudad; la concienciación de los más jóvenes, al estar cerca de centros educativos; y su ubicación en zonas videovigiladas para mayor seguridad y evitar posibles actos vandálicos».

Detalló que están equipadas con el material necesario para poder realizar pequeños ajustes y reparaciones como palancas para desmontar cubierta, destornilladores, llave inglesa y bomba de mano lateral..El servicio es gratuito y su funcionamiento es similar a los carritos de los supermercados en los que hay que introducir una moneda que luego se devuelve.

La concejala recordó que desde el comienzo del mandato el equipo de Gobierno ha puesto en marcha distintas iniciativas para fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles, como la creación de nuevos carriles bici con 2,5 kilómetros más de recorrido, la conversión a ciclocalle de numerosas vías dentro del proyecto europeo de sostenibilidad urbana y emisiones; la incorporación de hasta 50 bicicletas de alquiler, a las que se suman medio centenar de nuevas plazas para patinetes y bicicletas en aparcamientos disuasorios.

