Inquietud por el parón de dos meses en las obras urbanas del paso a nivel de Cervantes Paso a nivel de la Alameda de Cervantes desde donde saldrá el nuevo vial que transcurre paralelo hasta el Camino Marín. agm / JAIME INSA / Los trabajos siguen suspendidos, de forma temporal, por la posible afección al trazado del AVE, lo que retrasará su inauguración PILAR WALS Lorca Jueves, 26 julio 2018, 00:50

Las obras urbanas en el paso a nivel de la Alameda de Cervantes y Camino Marín continúan paralizadas. Así llevan casi dos meses, según confirmó ayer a preguntas de 'La Verdad' el concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Meca Ruzafa, quien señaló que comienzan a inquietarse porque no puedan cumplirse los plazos previstos de las obras que tenían como fecha de finalización el próximo septiembre en coincidencia con la vuelta de los lorquinos de sus vacaciones estivales.

Los trabajos están suspendidos en esos dos puntos de forma provisional por la sociedad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), aunque las instrucciones las dio el Ministerio de Fomento. En la misiva enviada al Consistorio se señalaba la «necesidad de suspender provisionalmente la autorización» para ejecutar las obras en esos dos puntos, el paso a nivel de la Alameda de Cervantes y en la calle que va paralela a la vía hasta el Camino Marín desde ese punto.

Desde Adif se indicaba que mientras no se llevase a cabo el estudio informativo de integración urbana de adaptación de las altas prestaciones de la red ferroviaria a su paso por la ciudad no podrían continuar los trabajos, aunque «al no haber afección, el problema se resolvería en cuestión de días, pero el tema se alarga ya dos meses», replicó el edil de Fomento e Infraestructuras.

Meca: «Ahora mismo, aún tenemos tajo, pero hay que actuar ya en ese vial o no dará tiempo»

Las obras contaban inicialmente con los permisos oportunos, pero estos quedaron suspendidos porque los trabajos se tienen que desarrollar en el «ámbito del estudio previsto», según Adif. Sin embargo, el edil de Fomento insistió en que la alineación es diferente a la que se puede plantear en el estudio del paso de la alta velocidad por la ciudad. «Necesitamos que nos den el visto bueno cuanto antes, de lo contrario no se podrán cumplir los plazos».

Las actuaciones van avanzadas por lo que ya se están echando la primera capa de zahorra en algunas zonas y terminando el enlosado de las aceras. En otras zonas aún hay zanjas abiertas, aunque está previsto que se cierren en estos días, indicó, para añadir que «ahora mismo aún tenemos tajo, pero hay que actuar ya en ese vial o no dará tiempo».

Y apuntó a que podría darse el caso de que terminasen todas las obras y únicamente quedasen las del paso a nivel de la Alameda de Cervantes y el vial hasta el Camino de Marín. «Deberíamos comenzar como muy tarde en agosto, ya que de lo contrario las actuaciones en esa zona nos van a retrasar todo el proyecto. Se trata de una de las principales entradas a la ciudad que debería estar concluida cuanto antes», dijo el edil.

Desde hoy está previsto el corte al tráfico rodado en el tramo desde la rotonda de San Fernando hasta el cruce de El Gato. La Policía Local ha establecido itinerarios alternativos perfectamente señalizados.