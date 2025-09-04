La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El restaurador explica al alcalde los detalles de la intervención en la talla de la Inmaculada. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

La Inmaculada vuelve a su hornacina en el santuario patronal de Lorca

La talla de Sánchez Lozano ha sido restaurada en el taller municipal

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:14

La talla de la Inmaculada ha vuelto este jueves a su hornacina en el santuario patronal de la Virgen de las Huertas tras la restauración a la que ha sido sometida en el taller municipal, bajo la dirección de Antonio García Rico, y a iniciativa de la Hermandad Virgen de las Huertas.

La imagen de estilo neobarroco fue tallada por José Sánchez Lozano en 1947, está compuesta por diversas piezas y se encontraba en un estado muy degradado por múltiples golpes, laceraciones, pérdidas de policromía y suciedad muy adherida.

García Rico detalló que el serafín con la flecha presentaba mutilaciones en manos y pies, las cabezas de los querubines estaban desprendidas y las nubes deformadas por aplastamientos. El restaurador se ha servido de fotografías antiguas para realizar el trabajo y destacó la «exquisita policromía» que ha salido a la luz tras la limpieza.

El alcalde, Fulgencio Gil, que hizo entrega de la talla este jueves al párroco Ángel Soler, subrayó la calidad artística de la escultura y aseguró que la intervención ha permitido recuperar fielmente el aspecto original de la pieza «de gran relevancia simbólica para los lorquinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  8. 8 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  9. 9

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  10. 10

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Inmaculada vuelve a su hornacina en el santuario patronal de Lorca

La Inmaculada vuelve a su hornacina en el santuario patronal de Lorca