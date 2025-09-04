La Inmaculada vuelve a su hornacina en el santuario patronal de Lorca La talla de Sánchez Lozano ha sido restaurada en el taller municipal

El restaurador explica al alcalde los detalles de la intervención en la talla de la Inmaculada.

La talla de la Inmaculada ha vuelto este jueves a su hornacina en el santuario patronal de la Virgen de las Huertas tras la restauración a la que ha sido sometida en el taller municipal, bajo la dirección de Antonio García Rico, y a iniciativa de la Hermandad Virgen de las Huertas.

La imagen de estilo neobarroco fue tallada por José Sánchez Lozano en 1947, está compuesta por diversas piezas y se encontraba en un estado muy degradado por múltiples golpes, laceraciones, pérdidas de policromía y suciedad muy adherida.

García Rico detalló que el serafín con la flecha presentaba mutilaciones en manos y pies, las cabezas de los querubines estaban desprendidas y las nubes deformadas por aplastamientos. El restaurador se ha servido de fotografías antiguas para realizar el trabajo y destacó la «exquisita policromía» que ha salido a la luz tras la limpieza.

El alcalde, Fulgencio Gil, que hizo entrega de la talla este jueves al párroco Ángel Soler, subrayó la calidad artística de la escultura y aseguró que la intervención ha permitido recuperar fielmente el aspecto original de la pieza «de gran relevancia simbólica para los lorquinos».

