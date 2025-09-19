Inician los trámites urbanísticos en Lorca para construir un nuevo instituto de Secundaria en la pedanía de La Hoya Tendrá ocho aulas y se ubicará en una parcela junto al colegio de Infantil y Primaria

El alcalde en la presentación del nuevo instituto junto a concejales, vecinos y miembros de la comunidad educativa del colegio de La Hoya.

Inma Ruiz Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:31

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado los trámites urbanísticos para que la Consejería de Educación construya un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria en la pedanía de La Hoya, que cuenta con más de 4.000 habitantes. Será en unos terrenos de 5.500 metros cuadrados junto al colegio de Infantil y Primaria Juan Navarro, donde actualmente cursan sus estudios 421 alumnos, y el pabellón deportivo.

Lo anunció este viernes el alcalde, Fulgencio Gil, que aseguró que el solar será expropiado por tasación conjunta «dada la dimensión de interés público de la iniciativa». El suelo está calificado en el Plan General Municipal de Ordenación como suelo urbanizable sin sectorizar (Suze Huerta) y en el Pleno del próximo día 29 se dará luz verde a la tramitación para la obtención de los terrenos, después de que la Comunidad Autónoma haya emitido su informe de idoneidad para la nueva infraestructura educativa.

Detalló que la parcela que cederá el Ayuntamiento a la Consejería tendrá 3.500 metros cuadrados y que el edificio tendrá ocho aulas, dos por cada curso, además de salas de profesores, espacios comunes y aseos. «Va a cubrir perfectamente la demanda actual de las pedanías de la zona», subrayó. Los terrenos tienen capacidad suficiente para nuevas ampliaciones si fuera necesario y está prevista la construcción de un vial de acceso a las instalaciones.

«Se creará un gran complejo educativo integral» en la pedanía y se atenderá una demanda histórica de los vecinos de La Hoya y de otras diputaciones de la huerta próximas, como Marchena y Tercia, que son las más pobladas del municipio.

También, añadió, la infraestructura supondrá «una ampliación significativa de la oferta educativa» que evitará que los alumnos se tengan que desplazar a los institutos del casco urbano para continuar sus estudios de la ESO.

Agradeció la predisposición de la Consejería de Educación de iniciar la construcción del nuevo edificio en cuanto los terrenos estén disponibles.

