Indignación de los vecinos del barrio de San Pedro de Lorca por el corte de la luz en sus casas

Inma Ruiz Jueves, 17 de julio 2025, 13:53 | Actualizado 14:33h.

Más de medio centenar de vecinos del barrio de San Pedro de Lorca se concentraron este jueves ante el Ayuntamiento indignados por el corte de la luz en sus casas, que ordenó ayer la Policía Nacional. Pedían ser recibidos por el alcalde, Fulgencio Gil, para solicitar su mediación y poder regularizar su situación ya que las viviendas estaban enganchadas de forma fraudulenta al sistema eléctrico. «Queremos luz», gritaban.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron a LA VERDAD que la situación irregular afectaba a 21 viviendas y que «ante el riesgo inminente de incendio, con grave peligro para la integridad de las personas» la empresa suministradora y la Policía Nacional procedieron a la interrupción del servicio.

Juan Moreno, uno de los vecinos afectados, lamentó que el corte se haya producido sin previo aviso y que en esa zona del barrio, donde residen un centenar de vecinos, hay personas mayores electrodependientes que se han quedado sin suministro para las máquinas de oxígeno. Añadió que «llevamos mucho tiempo queriendo regular la luz y nos dijeron que lo iban a hacer para que cada uno pagase según el sueldo que tuviera» pero ahora «nadie quiere saber nada».

Añadió que «sé cómo enganchar la luz, tardaría cinco minutos, pero no quiero hacerlo, buscamos una solución y si no nos la dan, dormiremos aquí», dijo refiriéndose al edificio del Ayuntamiento. Advirtió de que si finalmente se ven obligados a enganchar de nuevo la luz no temerán enfrentarse a la policía. «Somos personas pacíficas pero si nos tenemos que pelar con ellos nos va a dar igual».

El alcalde los escuchó tal y como pedían aunque es «una situación ajena al Ayuntamiento» de la que ha tenido conocimiento por la información facilitada por el comisario, Pedro Montiel. Aconsejó que «tendrán que regularizar su situación».

Pedro Moreno, que ha mediado entre los vecinos e Iberdrola, aseguró que hay 27 familias afectadas y que la compañía se ha comprometido a devolver el suministro este mismo jueves a las viviendas donde residen personas electrodependientes. Al resto de vecinos les ha dado de plazo hasta el 1 de agosto para que tramiten el alta en el servicio. La Fundación Secretariado Gitano va a habilitar una oficina para ayudar a los vecinos con las solicitudes y que «puedan tener luz como cualquier otro ciudadano», señaló.

Estos vecinos ya se enfrentaron en 2020 a un corte en el suministro de agua potable por decisión del consejo de administración de Aguas de Lorca ya que también estaban enganchados a la red de abastecimiento de forma ilegal.

