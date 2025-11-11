La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zona quemada en Zarcilla de Ramos. 112RM

Un incedio forestal en Lorca requiere la intervención de dos helicópteros

La alarma cundió cuando el fuego, que calcinó zonas de esparto silvestre, comenzó a evolucionar descontroladamente y a gran velocidad

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:49

Un incendio forestal en Zarcilla de Ramos, pedanía del municipio de Lorca, requirió la intervención de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. La alarma cundió cuando el fuego, que calcinó zonas de esparto silvestre, comenzó a evolucionar descontroladamente y a gran velocidad.

Varias llamadas realizadas al 112 Región de Murcia a las 15.03 horas alertaron de que un incendio de esparto en Zarcilla de Ramos se estaba propagando rápidamente. Dadas las características de la zona y que la masa vegetal favorece la rápida proliferación de las llamas, se movilizaron inmediatamente los recursos de extinción, siendo necesaria la actuación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Las llamas calcinaron una zona de esparto silvestre. 112RM

A la zona se desplazaron 2 efectivos de Protección Civil de Lorca, 6 Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, 10 efectivos de Brigadas forestales de Totana y Zarcilla, 2 Agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, y las Brigadas helitransportadas 010 y 020, con 10 bomberos forestales en total.

A las 17.15 horas el incendio se dio por controlado, permaneciendo en el lugar los Agentes medioambientales en labores de vigilancia.

