Impulso al relevo generacional en la Feria de Artesanía de Lorca La muestra se celebra hasta el domingo en Ifelor e incluirá una ponencia sobre la continuidad de los oficios tradicionales

El alcalde, acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio observa los bolsos de la artesana murciana Beatriz Ortigosa, que visita por primera vez la feria.

Inma Ruiz Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:07 Comenta Compartir

La Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) pone el foco en su 41 edición en el relevo generacional en el sector. Lo dijo en Lorca este jueves la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la inauguración de la muestra en el palacio de ferias y congresos Ifelor, que se podrá visitar hasta el domingo.

Señaló que la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales ofrecerá una ponencia sobre el acercamiento de la artesanía a la juventud, la importancia de asegurar la continuidad de los oficios tradicionales y las acciones en las que trabaja el Gobierno regional para hacerlo posible.

Esas líneas de actuación están recogidas en el programa 'Relevo Artesano', que incluirá talleres y actividades que fomenten la colaboración entre artesanos y estudiantes y consultorías especializadas en diseño e innovación.

También se llevarán a cabo en Murcia las Jornadas A+D+I (Artesanía, Diseño e Innovación), con el objetivo de sensibilizar al sector sobre la importancia de incorporar el diseño y la innovación sin perder la esencia artesanal, mostrando casos de éxito fruto de la colaboración entre artesanos y diseñadores.

«La artesanía no solo representa nuestras raíces, sino también una oportunidad de futuro, por ello estamos trabajando para que estos oficios tradicionales no se pierdan y puedan transmitirse a los jóvenes, incorporando el diseño, la innovación y nuevas formas de comunicación», argumentó López Aragón.

Sobre la importancia del relevo generacional sabe mucho Ricardo Lario, la última generación de una saga familiar de alfareros que se remonta al siglo XVI. «Hay que adaptarse a las nuevas tendencias pero sin olvidar lo que somos, dice convencido. »La principal dificultad es extrapolar un oficio tan antiguo a los diseños modernos, a lo que busca la gente«, afirma mientras trabaja con soltura en el torno, que aprendió a manejar siendo un niño.

La consejera, acompañada por el alcalde, Fulgencio Gil, y el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Francisco Gómez, recorrió la feria en la que se dan cita 92 expositores de 17 comunidades autónomas. El 75% de los participantes son artesanos de la Región de Murcia, y de éstos, un 38% proceden de Lorca.

López Aragón subrayó que «esta alta participación es una señal clara del arraigo y la fuerza que tiene la artesanía en nuestra región. Ver cómo tantos artesanos se suman a esta iniciativa demuestra que el sector está vivo, con ganas de mostrar su talento y de conectar con el público».

Demostraciones y degustaciones

En el evento, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos y técnicas artesanales. Hay una zona con demostraciones en vivo de oficios tradicionales como alfarería, talla de piedra, bordado, mosaico romano o encaje de bolillos. También se ofrecen talleres participativos abiertos al público, desfiles de moda organizados por el Instituto de Enseñanza Secundaria Bartolomé Pérez Casas y la Asociación Artelor, así como degustaciones gastronómicas con productos artesanales de la Región.

El Gobierno regional cuenta con un estand propio donde se exhibirán productos de diseño disponibles en los Centros de Artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca.

El alcalde destacó el «potencial» de Ifelor «como espacio único y excepcional dentro del marco de opciones de todo el levante español para la celebración de ferias, congresos y encuentros destacados, tanto en el ámbito regional, como nacional e internacional».

El presidente de la patronal Ceclor, Juan Jódar, reivindicó que Lorca debe convertirse en «la capital regional» para albergar ferias y congresos.

Temas

Lorca