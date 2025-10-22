Los impuestos locales se mantendrán congelados en Lorca y no se aplicará la subida del IPC El Ayuntamiento prorroga por segundo año consecutivo las ordenanzas fiscales, lo que supondrá un ahorro para los contribuyentes de 1,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Lorca mantendrá congelados los impuestos municipales, tasas y precios públicos en 2026, por segundo año consecutivo, y tampoco repercutirá a los ciudadanos en los tributos la subida interanual del IPC, del 3%, lo que supondrá un ahorro para los lorquinos de 1,6 millones de euros.

La concejala de Economía y Hacienda, Belén Pérez, explicó que seguirán vigentes las ordenanzas fiscales para no aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes. Aseguró que con esta nueva prórroga el Gobierno local «rompe la tendencia» de la práctica totalidad de los ayuntamientos, que están anunciado subidas para el año que viene en los tributos ante el encarecimiento de los contratos y servicios. En Lorca, será el Consistorio el que asuma esa subida de costes generalizada, porque «donde mejor está el dinero es en el bolsillo de lorquinos», defendió.

La no aplicación del IPC en las tasas e impuestos municipales se obtiene una bajada práctica del 3% y esta congelación también se aplica al sello del coche y al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se mantiene la bonificación del 50% para las obras de acceso y habitabilidad de viviendas para personas con movilidad reducida.

Se contempla también la supresión del recargo del 50% a hosteleros, atendiendo a las delimitaciones de espacio con maceteros y cortavientos y para sombrillas en sus terrazas. Se mantienen las bonificaciones para familias monoparentales y familias numerosas y siguen congeladas las tasas de la Concejalía de Deportes, de la Escuela Municipal de Música, la Universidad Popular y la Escuela de Artes Plásticas.

Bonificaciones por la domiciliación

Subrayó que los ciudadanos que soliciten la domiciliación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) tendrán derecho a una bonificación del 2%, que supondrá un ahorro de 18 euros en el caso de un recibo de 900 euros. Según la edil, casi el 50% de los contribuyentes no tienen domiciliado actualmente el recibo y uno de los objetivos de esta medida es evitar la morosidad.

La concejala destacó la buena salud financiera del Ayuntamiento y la estabilidad presupuestaria, con un superávit de 3,2 millones de euros. El ahorro neto es de 6,8 millones de euros y el remanente de tesorería alcanza los 8,1 millones de euros. Cifró el resultado presupuestario en siete millones de euros.

Pérez recordó que no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado y que el Consistorio está sometido a la regla de gasto impuesta por el Gobierno central que «asfixia a los ayuntamientos», ya que no les permite realizar inversiones financieramente sostenibles para arreglo de caminos, limpieza o seguridad.

