Más igualdad y más prevención de la violencia de género para el nuevo curso en Lorca La Federación de Organizaciones de Mujeres de la ciudad pondrá el foco en aspectos como el odio en las redes

Gloria Piñero LORCA. Domingo, 17 de agosto 2025, 23:09

Lorca se prepara para un septiembre intenso en el ámbito social y comunitario. Tras las vacaciones de verano, la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOML) ha anunciado el relanzamiento de su actividad con un ambicioso programa de acciones para el curso 2025-2026, que refuerza su papel en el municipio como referente en materia de igualdad, participación ciudadana y bienestar emocional. En declaraciones a LA VERDAD, la presidenta de la entidad, Pilar Fernández, destacó que «este curso queremos dar un paso más en la conexión entre mujeres de diferentes territorios y sectores, apostando por proyectos que generen impacto real en la vida de las personas». El calendario previsto combina actos culturales, programas formativos y encuentros interterritoriales, tanto a nivel local como en red con otras organizaciones de mujeres del país.

El primer gran evento será la entrega de premios del Certamen Rosalía Sala Vallejo, que tendrá lugar el viernes 5 de septiembre en el histórico Palacio de Guevara. Esta cita anual reconoce la creatividad y el compromiso con la igualdad a través del arte de la escritura, distinguiendo a jóvenes y personas adultas que han contribuido a difundir valores de equidad.

Solo cinco días más tarde, el 10 de septiembre, verá la luz una nueva edición de la revista 'Mundo Mujer'. Este número pone el foco en una problemática de creciente preocupación: la violencia digital hacia las mujeres y los discursos de odio que proliferan en redes sociales. Desde la FOML subrayan la importancia de visibilizar estas formas de violencia, muchas veces invisibles, pero con consecuencias profundas en la vida de las afectadas.

«Queremos dar un paso más en la conexión entre mujeres de diferentes territorios y sectores», explica Pilar Fernández

Formar para transformar

En su apuesta por la capacitación y la inserción laboral, la FOML vuelve a poner en marcha formaciones certificadas por el Servicio de Empleo y Formación (SEF) en áreas clave como Inteligencia Artificial aplicada a la empresa o agente de igualdad y promotor/a en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, continúa la VI edición del Proyecto Carmen, dirigido a mujeres interesadas en acceder al mercado laboral digital. Los módulos incluyen formación práctica en identidad digital, administración electrónica y empoderamiento, con un enfoque integral que combina habilidades técnicas y desarrollo personal.

El proyecto, que cuenta con financiación de la Comunidad, está enfocado a mujeres de entre 16 y 45 años que residen en Lorca o en la comarca del Guadalentín y se encuentran en situación de desempleo o con empleos precarios. El 80 % de las participantes en ediciones anteriores lograron empleo, completar su formación laboral con la realización de prácticas en las empresas colaboradoras, retomar sus estudios o impulsar sus propios negocios como trabajadoras autónomas.

Sobre esta exitosa iniciativa, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, destacó que «fomentar la autoestima de todas estas mujeres, hacerles ver que son capaces de alcanzar sus metas y darles las herramientas para que puedan conseguir su independencia económica es vital para romper las barreras de la desigualdad, principalmente, en aquellas que han sufrido violencia de género ya que les ayuda a recuperar la confianza en sí mismas y a destruir cualquier vínculo con su agresor».

Bienestar emocional

El mes de septiembre también marcará el inicio de las formaciones internas y el programa de voluntariado del proyecto Fortaleza: DBT, que integra herramientas de bienestar emocional. Como centro sanitario acreditado y colaborador del SEF, la FOML certificará las competencias adquiridas por las participantes, fortaleciendo así su empleabilidad y bienestar.

Más allá del ámbito local, la Federación ya trabaja en la coordinación de las Jornadas Interterritoriales previstas para noviembre, en colaboración con la asociación Mararía (Lanzarote) y Sol Rural (Jerez). El eje central de estas jornadas será la violencia de género, abordada desde perspectivas territoriales y comunitarias, con el objetivo de generar propuestas conjuntas que influyan en políticas públicas.

La FOML también participará en las Jornadas de COAMUR en Guadix (Granada), un espacio estatal de intercambio de experiencias sobre mujeres rurales, cuidados y sostenibilidad, en el que Lorca estará representada tanto a nivel institucional como técnico. Todas estas acciones se enmarcan en un trabajo de largo recorrido que la Federación mantiene desde hace décadas.