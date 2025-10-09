La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El hombre que tiró la colilla entre dos contenedores. Policía Nacional

Identifican al hombre que provocó el incendio de dos contenedores en Lorca al tirar una colilla

La Policía recuerda que esta conducta puede provocar hasta 5 años de prisión

LA VERDAD

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:10

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido dos delitos de daños ocasionados en Lorca a consecuencia del incendio provocado por un varón vecino de la ciudad, tras arrojar de manera imprudente una colilla encendida junto a dos contenedores de basura.

Los hechos se remontan a principios de verano cuando se registró un incendio en vía pública que afectó a dos contenedores municipales causando importantes daños materiales.

Tras dos meses de indagaciones, numerosas pesquisas policiales, diversas diligencias de investigación y el visionado de cámaras de video vigilancia, agentes de la Policía Nacional lograron esclarecer el hecho identificando al presunto autor, quien habría arrojado, de forma negligente, una colilla encendida en las inmediaciones de los contenedores provocando el incendio.

Con esta actuación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la Seguridad Ciudadana y la protección del patrimonio público de la ciudad de Lorca recordando que este tipo de hechos delictivos puede conllevar la pena de prisión de 1 a 5 años.

