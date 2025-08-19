El hospital Rafael Méndez de Lorca renueva sus equipos endoscópicos Durante el año pasado se realizaron más de 14.400 pruebas con esta técnica diagnóstica en el Área III de Salud

El consejero de Salud en la Región de Murcia, Juan José Pedreño, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto a responsables en el hospital Rafael Méndez en una visita a las instalaciones.

Gloria Piñero Martes, 19 de agosto 2025, 16:02 Comenta Compartir

Hasta nueve equipos de diagnóstico se han incorporado al inventario del hospital Rafael Méndez de Lorca, el referente del Área III de Salud. Entre ellos, dos de ecoendoscopia gástrica que multiplicarán la capacidad de realización de estas pruebas diagnósticas, así como la de recuperación de los pacientes.

Durante la mañana de este martes, las salas que acogen estos equipos han recibido la visita del consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, quien ha sido acompañado por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. Allí, han anunciado que la actuación ha sido resultado de una inversión de 1.425.000 euros de parte de los fondos propios de la Comunidad Autónoma. «Esto ha dado como resultado que ahora el hospital cuente con hasta 29 equipos incluyendo los nuevos», han aclarado.

A su paso por la Unidad de Pruebas Especiales del Rafael Méndez, han explicado que «los nuevos equipos de ecoendoscopia gástrica van a dar un plus de calidad a este servicio y permitirá obtener diagnósticos más precisos, lo que repercutirá positivamente en los pacientes de este área».

Estos equipos combinan la endoscopia y la ecografía para obtener imágenes detalladas del tracto digestivo y los órganos cercanos. Se utiliza un endoscopio, un tubo delgado y flexible con una sonda de ultrasonido en el extremo, para visualizar el interior del tracto digestivo y generar imágenes de alta calidad de las estructuras internas. «Además, se han adquirido cinco equipos más de endoscopias, un endoscopio pediátrico y una nueva torre que genera un puesto más de trabajo», han asegurado.

Más de 222 millones de euros para el Área III de Salud

Durante la visita, el consejero ha informado también que los presupuestos regionales de 2025 «contemplan una partida de 222,7 millones de euros para el Área III de Salud, 6 millones más que el año anterior».

Dentro del importe, se encuentran casi 800.000 euros para habilitar una nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, y más de 900.000 euros para instalar un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en los quirófanos con tal de evitar daños en los equipos cuando se produzcan fluctuaciones de energía. También se modernizará el sistema contra incendios del hospital.

Pedreño ha destacado que «este verano ha concluido la segunda fase de las obras de la planta de Maternidad, que no solo permitirá modernizar y mejorar la eficiencia energética del centro, sino también mejorar el confort de las pacientes y de los recién nacidos».

Al hilo, ha anunciado que el Servicio de Análisis Clínicos del hospital ha instalado recientemente una nueva cadena de automatización de última generación «que permite analizar hasta 3.500 muestras diarias». Asimismo, el nuevo equipamiento dispone de un sistema informático de gestión inteligente para disminuir los tiempos de respuesta, «y que garantiza la trazabilidad total de las muestras dentro de los mayores estándares de calidad en los análisis», ha aseverado.

A preguntas de LA VERDAD sobre la fecha de apertura del Centro de Alta Resolución (CIAR) de Águilas, el consejero ha aclarado que «se encuentra en fase de equipamiento, que es compleja, pues hay que dotar a los diferentes servicios de sus equipaciones y mobiliario correspondientes». Si bien no ha aportado una fecha concreta, Pedreño ha asegurado que «las obras están finalizadas y solo faltan los últimos remates».

El que será el primer CIAR de la Región de Murcia, y que ha contado con una inversión autonómica de 15,5 millones de euros, podrá suponer un alivio para las listas de espera del Área III de Salud, que solo cuenta con un hospital público, el Rafael Méndez de Lorca, para más de 180.000 usuarios.