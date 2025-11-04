El hospital de Lorca estrena comités de hipertensión arterial pulmonar y asma grave Estos recursos ayudarán a acortar listas de espera y optimizar tratamientos

El consejero de Salud durante su reunión con profesionales del hospital Rafael Méndez.

Inma Ruiz Martes, 4 de noviembre 2025, 14:46 Comenta Compartir

El Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca acaba de crear dos comités interdisciplinares especializados en hipertensión arterial pulmonar y asma grave. El objetivo de ambos es favorecer el diagnóstico y el tratamiento precoz de los pacientes con estas patologías que, en casos muy graves, pueden ser mortales.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, se reunió hoy con los profesionales que componen los comités y les agradeció «la implicación en la mejora de la calidad asistencial, porque ello redunda en una mejor salud de nuestros pacientes».

Ambos comités se reúnen mensualmente con carácter general, aunque la frecuencia puede variar en función de los requerimientos de los facultativos y el número de pacientes que se van a estudiar.

Seis facultativos de las especialidades de Neumología, Reumatología, Cardiología, Medicina Interna y Medicina Intensiva componen el Comité Interdisciplinar de Hipertensión Pulmonar.

En los últimos años, el desarrollo de nuevos fármacos ha permitido la mejora de la situación funcional y supervivencia de los pacientes con esta enfermedad, si bien el tratamiento es más efectivo si se comienza en las etapas iniciales de la patología.

Pedreño incidió en la relevancia de estos comités para tratar enfermedades complejas como la hipertensión arterial pulmonar idiopática. La supervivencia de esta enfermedad a los tres años es de sólo el 47% sin tratamiento, «mientras que, si se trata con fármacos de última generación, adecuadamente indicados y con estrecha vigilancia, la supervivencia aumenta al 70%», indicó.

Por otra parte, el Comité Interdisciplinar de Asma Grave del hospital asegura un marco de calidad asistencial, permite establecer recursos y facilitar su gestión, además de favorecer la colaboración entre los distintos profesionales implicados en el cuidado del paciente.

Este comité está compuesto por seis facultativos especialistas en Alergología, Farmacia Hospitalaria, Neumología pediátrica y de adultos y Otorrinolaringología, y con él se asegura la continuidad asistencial en pacientes asmáticos desde la edad pediátrica a la adulta, además de evaluar y tratar situaciones clínicas complejas. Al mismo tiempo, plantean tratamientos quirúrgicos que pueden favorecer el control del paciente.

Reto asistencial

El asma grave representa un importante reto asistencial y clínico, ya que los pacientessuelen padecer otras patologías como rinitis crónica, poliposis nasal, alergias múltiples u otras enfermedades neumológicas que requieren un enfoque muy amplio para la evaluación y elección del tratamiento adecuado.

«Con estos nuevos recursos de atención multidisciplinar, el hospital Rafael Méndez va a acortar listas de espera, optimizar los tratamientos de última generación y disminuir las visitas de estos pacientes a Urgencias», destacó Pedreño.

Obras pendientes

Sobre la ampliación del centro de salud de San Diego, el consejero dijo que el proyecto sigue en fase de licitación, y que está previsto que la obra comience «en unos meses», con un presupuesto de tres millones de euros.

Su departamento trabaja en el anteproyecto de construcción del centro de salud de San Cristóbal, que recordó que se levantará sobre unos terrenos situados junto al lecho del río y calificados por la Confederación Hidrográfica del Segura como inundables. Por ello, esta actuación «tiene unas connotaciones muy específicas» y se está desarrollando con «prudencia, se dan pasos muy estudiados», pero no dio fechas sobre el inicio de los trabajos.