Más horas de limpieza y sanciones por incumplir la ordenanza municipal en Lorca Se ha aumentado en un 10 % el número total de jornadas de trabajo de los trabajadores del servicio de limpieza en el municipio

Gloria Piñero Jueves, 28 de agosto 2025, 20:23

De 19.798 a 21.893 en tres años. Ese es el aumento, del 10 %, en el número total de jornadas de trabajo realizadas por los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en Lorca. El dato lo ha anunciado este jueves el concejal de Limusa y Calidad Urbana en el Ayuntamiento, Juan Miguel Bayonas, en un balance sobre las distintas actuaciones realizadas por esta entidad durante el año.

Concretamente, en el primer semestre de 2025 los trabajadores completaron un total de 10.737 jornadas, «y se espera que se mantenga la tendencia al alza hasta superar las 22.000», ha aclarado el edil. Además, «se ha duplicado el servicio en pedanías e implementando también nueva maquinaria», ha contado.

Según Bayonas, «este verano, hemos limpiado más, como en los dos anteriores». El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha durante los meses de julio y agosto ha incluido el baldeo de contenedores en el centro urbano y barrios en turnos de lunes a viernes, así como 18 servicios de baldeo en calles y plazas. Asimismo, se han retirado de la vía pública 196.740 kilos de voluminosos sin previo aviso, entre los que se incluyen 926 colchones.

El fregado de los contenedores y la limpieza del espacio que ocupan ha supuesto 99 actuaciones por parte de una empresa especializada, y con ello, se han realizado 150 fregados selectivos en zonas sensibles durante el verano, poniendo especial atención a barrios como Los Ángeles, que ha recibido 35 acciones de limpieza integral.

Sanciones para aquellos que no cumplen con la ordenanza

En lo que va de año, se han iniciado 82 expedientes sancionadores por incumplimiento de la ordenanza municipal en este ámbito. Concretamente, en enero fueron 38, la mayoría por sacar la basura fuera del horario establecido, además de por escupir, tirar residuos al suelo, tender ropa fuera de los límites de la vivienda o dejar basura fuera del contenedor. En marzo fueron 23, destacando el vertido de aceite y de escombros a la calle, así como el abandono de muebles y enseres. Durante el verano se han abierto 21 expedientes, la mayoría por no reciclar. Las multas han ido desde 150 hasta más de 3.000 euros.

Bayonas ha recordado que «dejar la basura fuera de los contenedores alimenta la proliferación de ratas en la ciudad y de animales en la zona de campo, así como los olores nauseabundos que suponen grandes molestias a los vecinos». Al hilo, ha contado que durante los últimos meses se ha llevado a cabo una campaña informativa para 4.000 escolares para concienciar en buenos hábitos, y ha facilitado el teléfono 968 46 78 58 para aquellas asociaciones de vecinos que quieran sumarse a estas rondas divulgativas a partir de octubre.

Temas

Lorca