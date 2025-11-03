La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos en el lugar del suceso. CEIS

Un hombre resulta herido en el incendio de una vivienda en Lorca

El afectado, de 47 años, fue trasladado al hospital Rafael Méndez

LA VERDAD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:28

Comenta

Un hombre de 47 años resultó afectado por inhalación de humo durante el incendio de una vivienda durante la madrugada del domingo en la planta baja de un edificio del casco urbano de Lorca. Tras ser rescatado por los bomberos y estabilizado 'in situ' por los sanitarios, el herido fue trasladado al hospital Rafael Méndez.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, el incendio se declaró alrededor de las 00.46 horas y fue dado por extinguido alrededor de las 1.43 horas. Prestaron servicio en el suceso bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

