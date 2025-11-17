El hallazgo de una granada en Lorca moviliza a la Policía Local y a la Guardia Civil El artefacto no contiene carga explosiva y parece ser un objeto de coleccionismo

Inma Ruiz Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:23 | Actualizado 22:30h.

El hallazgo de una granada, al parecer sin carga explosiva, ha movilizado a última hora de la tarde de este lunes a la Policía Local de Lorca y a la Guardia Civil.

Ha ocurrido en la pedanía de Torrecilla, en las inmediaciones de la ciudad deportiva, cuando operarios de la empresa municipal Limusa, que trabajaban en la limpieza viaria han encontrado el artefacto sospechoso.

Fuentes municipales indicaron a LA VERDAD que el personal de limpieza dio aviso a la Policía Local, que desplazó una patrulla al lugar del suceso y balizó la zona.

Según pudo saber este diario los agentes comunicaron los hechos a la Guardia Civil, que a su vez los puso en conocimiento de su unidad de explosivos TEDAX, que tras su inspección confirmaron que el explosivo se encontraba sin carga y desactivado. Fuentes municipales también confirmaron que le faltaban piezas y que parecía ser un objeto de coleccionismo, pese a lo cual habían seguido los protocolos habituales de seguridad en hallazgos de este género.

No es la primera vez que sucede un hecho de estas características en Lorca, en enero de 2021 la Guardia Civil desactivó una granada de mano aturdidora hallada en la carretera RM -711, que se encontraba en perfecto estado de funcionamiento

Ese mismo año en junio la Policía Nacional desactivó en Lorca otro artefacto explosivo de procedencia militar mediante voladura controlada. En aquella ocasión era una granada con 230 gramos de carga de dinamita.