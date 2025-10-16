La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Especialistas de la Guardia Civil analizan en el coche en el que apareció el cuerpo en Ramonete. En detalle, Giuliano Velo. Marcial Guillén / EFE | Paco Alonso

La Guardia Civil confirma que aún no hay detenidos por el doble crimen en la zona de la costa de Lorca

La investigación sigue bajo secreto de sumario

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:42

El coronel jefe de la Guardia Civil de la 5ª Zona, Francisco Pulido, confirmó este jueves en Lorca que aún no se han producido detenciones por el doble crimen ocurrido el martes 7 de octubre en la zona de la costa del municipio.

La investigación, sigue bajo secreto de sumario y la Guardia Civil «está poniendo todos los recursos y capacidades de los que dispone, propias y con el apoyo de otras unidades» para esclarecer los hechos y detener a los culpables, aseguró.

Se investiga la posible relación de la muerte a tiros de dos hombres, uno en El Cantal, en la pedanía de Garrobillo, y otro, cuyo cadáver fue encontrado maniatado en el maletero de un coche en Ramonete.

El primero de ellos es Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años y el segundo, un ciudadano marroquí relacionado presuntamente con el tráfico de hachís y marihuana, así como con los 'vuelcos' o robos de droga entre narcotraficantes.

