Presentación del Festival Internacional de Folclore 'Ciudad de Lorca'. AYTO.

Grupos de Senegal, Polonia y Teruel en el Festival de Folclore de Lorca

Inma Ruiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:52

El Festival Internacional de Folclore 'Ciudad de Lorca' celebrará su 36 edición del 18 al 22 de septiembre con la participación de grupos de Senegal, Polonia y Teruel, además de la cuadrilla de Aguaderas. Este año se han recuperado las fechas originales para que coincida con la Feria de Septiembre e incluirá muestras espontáneas de folclore en la calle para animar a que participe el público, espectáculos teatrales y actuaciones en calles y plazas. La organización ha preparado, además, talleres, muestras gastronómicas, conferencias y exposiciones. El festival destaca cada año una actividad artesanal relacionada con el folclore y, en esta ocasión, tendrá protagonismo la elaboración de postizas de madera, un oficio casi perdido que ha recuperado el artesano Juan Meca.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, dijo que el festival es «un escaparate de la diversidad y la riqueza de la Región» y «un puente de unión entre culturas de todo el mundo». Han participado en las 35 ediciones grupos más de 60 países y de todas las comunidades autónomas.

