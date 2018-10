Garre, sobre los damnificados por el terremoto de Lorca: «Si fuera presidente, no tardaría ni 72 horas en darles una solución» Visita de Garre a los lorquinos encerrados en el Ayuntamiento. / Somos Región Los afectados han podido mantener una conversación con el presidente de Somos Región al que le han explicado su situación, al tiempo que manifestaban su indignación, porque después de siete años, siguen sufriendo las consecuencias de los terremotos EP Lorca Domingo, 28 octubre 2018, 16:30

Los más de 100 damnificados por los terremotos de Lorca, que llevan encerrados en el Ayuntamiento lorquino desde hace seis días, han recibido este domingo la visita del presidente de Somos Región. Alberto Garre los ha animado a seguir con sus protestas hasta que no se solucione definitivamente su problema porque «en seis días que lleváis encerrados, se ha conocido más de este problema, que en los siete años que lleváis sufriendo. Es muy triste que haya que llegar a estos límites, pero en esta Región se ha llegado a unos extremos de irresponsabilidad, que parece que vale todo».

Los afectados han podido mantener una conversación con el presidente de Somos Región al que le han explicado su situación, al tiempo que manifestaban su indignación, porque después de siete años, siguen sufriendo las consecuencias de los terremotos. «Unas 300 familias están amenazadas con el embargo si no devuelven o justifican las ayudas que recibieron entonces, pero la burocracia administrativa ha hecho que algunos ya hayan sido embargados. Ustedes no se conforman y yo tampoco», ha añadido.

Garre, que ha acudido acompañado por los miembros de su ejecutiva Jesús López Molina, Pío Pérez y María José Alarcón y por la coordinadora del partido regional en Lorca, Rosario Segura y su equipo, ha señalado que «estos vecinos están amparados por la razón. Hay administraciones que no se han puesto en el lugar de los afectados y los gobernantes deben ratificar, todos los días, la confianza que el pueblo depositó en ellos».

El presidente de Somos Región, ha criticado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no haya visitado aún a los afectados, incluso a pesar de haber estado en la ciudad del sol para asistir a un acto cofrade, y se ha ofrecido a colaborar con los vecinos en todo lo que pueda. «Nuestro partido no tiene respresentación institucional en las administraciones, por el momento, pero la vamos a tener y cuando eso ocurra, cualquiera que se encuentre en una situación como la vuestra, tendrá apoyo institucional. Cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, lo he hecho. En diciembre de 2014, siendo presidente de la Comunidad Autónoma, firmé un decreto sobre las plusvalías a los afectados por los terremotos», ha apuntado.

Por último, Alberto Garre se ha puesto a disposición de los afectados «para poder hablar o mediar con quien sea necesario y hacer todo lo que haya que hacer, para que estas personas no sigan sufriendo esta situación deplorable. Si yo fuera presidente, no tardaría ni 72 horas en ofrecerles una solución viable».