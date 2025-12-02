Los ganaderos de Lorca comienzan a revisar los vallados de sus granjas para evitar la expansión de la peste porcina africana Gobierno regional, veterinarios, Seprona, sindicatos ganaderos y empresas del sector participan en una reunión informativa en el Ayuntamiento

Los ganaderos lorquinos están preocupados, sobre todos los más mayores que conocieron los devastadores efectos económicos de la peste porcina hace 30 años y «piensan que esto va a ser la ruina». Lo confirmó el presidente de COAG, Plácido Pérez Chuecos, que confió en que «esta vez lo vamos a hacer bien» para evitar la propagación desde Cataluña. La cabaña de ganado porcino del municipio de Lorca y su comarca es de las más amplias de toda España y cuenta en la actualidad con casi un millón de ejemplares, lo que supone la mitad de la cabaña de la Región de Murcia.

Confirmó que los ganaderos van a comenzar a revisar de forma exhaustiva los vallados de sus granjas para evitar intrusiones de jabalíes salvajes e intensificarán las medidas de control para que solo acceda el personal estrictamente necesario con todas las medidas higiénicas prescritas para evitar contagios. Según Pérez Chuecos, «no hay muchas» instalaciones que se encuentren en zonas de tránsito habitual de jabalíes pero éstas «serán las primeras en ser revisadas».

El alcalde, Fulgencio Gil, presidió este martes junto al director general de Ganadería de la Comunidad Autónoma, Juan Pedro Vera, una reunión informativa y de coordinación de todos los colectivos, instituciones y asociaciones relacionadas con el sector par poner en común la información disponible y recordar los protocolos sanitarios en vigor tras la detección de casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona.

Asistieron la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región, Teresa López, representantes de la Asociación de Defensa Sanitaria de Porcino, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Policía Local, sindicatos ganaderos, veterinarios municipales, la Oficina Comarcal Agraria, la gerencia de la feria ganadera Sepor y empresas del sector.

El Ayuntamiento implicó también en la sesión informativa a la Unión de Sociedades de Cazadores de Lorca, que aglutina a 15 sociedades, para concienciar a sus 602 miembros de la necesidad de informar con rapidez en caso de detectar jabalíes muertos en el campo.

El alcalde solicitó la colaboración de todos los ciudadanos para que pongan en conocimiento de las autoridades cualquier incidencia que puedan detectar, especialmente quienes residan o transitan por zonas rurales en las que se pueden avistar jabalíes.

Gil, el director general de Ganadería y la presidenta del Colegio de Veterinarios transmitieron un mensaje de tranquilidad sobre la bioseguridad en las granjas y la calidad de la carne. «Esto no es una zoonosis», por lo que no hay riesgo por el consumo de carne.

