Fulgencio Gil Jódar: «Hemos cumplido en seguridad, limpieza y cerco a la infravivienda»

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, afronta el ecuador del mandato centrado en seguir cumpliendo los objetivos que se marcó hace dos años: mejorar la ... seguridad, la limpieza del municipio, acabar con la infravivienda, impulsar la recuperación del casco antiguo e incrementar la inversión en las pedanías. Atiende a LA VERDAD en el barrio de San Cristóbal, donde se acaba de inaugurar un mercado de abastos y hay proyectos en marcha, como la construcción de un bulevar peatonal y un centro de salud, muy demandado por los vecinos.

-Tengo entendido que lleva siempre una libreta azul en la que anota todo lo que considera importante y que los concejales le temen cuando la abre en las reuniones y empieza a repasar asuntos pendientes.

-Es más bien una broma de los compañeros, pero sí. Tengo varios cuadernos en los que voy apuntando gestiones y proyectos, tomo nota en todas las reuniones de los asuntos que se tratan para saber exactamente qué se acordó y en eso he aprendido a ser muy concienzudo.

-En su campaña electoral y en su proclamación como alcalde hace ahora dos años dijo que le preocupaban, sobre todo, la seguridad ciudadana, la limpieza y la infravivienda. ¿Sigue siendo así?

-Sí, me sigue preocupando, pero hemos abierto el camino a muchos proyectos. En el ecuador del mandato creo que hemos cumplido con creces el compromiso que adquirimos en esas tres cuestiones. Tenemos diez policías locales más en la calle, en este presupuesto se han incluido otras cinco plazas y quiero seguir incrementándolas en sucesivos ejercicios para acercarnos a los 150 agentes. El servicio de limpieza, que en el municipio es muy complicado, se ha duplicado en las pedanías tanto en personal como en medios materiales. Lorca es una ciudad más limpia, a pesar de que hay que realizar una tarea muy importante de educación porque vemos situaciones que no se pueden permitir. El control del padrón municipal ha dado un paso de gigante, es pionero en España y creo que es la gran revelación de este mandato. Sí se podía luchar contra la infravivienda y contra el fenómeno de ciudad dormitorio que algunos nos decían que era inevitable y teníamos que acostumbrarnos. Creo que los flujos migratorios tienen que ser ordenados, no puede haber una situación anárquica que perjudica también a las personas que vienen y necesitan acceder a los servicios públicos, vivir y trabajar. Tenemos una capacidad limitada y había que tomar decisiones.

-¿Qué lectura hace de estos dos años de mandato? ¿Cómo ha cambiado el municipio?

-Hemos conseguido estabilizar institucional y económicamente el Ayuntamiento, venía de un periodo de un exceso brutal de gasto y desordenado, porque no había un proyecto de gobierno concreto. La inestabilidad política se demostró a lo largo de todo el mandato con la incapacidad de aprobar presupuestos y de sacar proyectos adelante. El precario pacto de gobierno PSOE-Cs se rompió de una manera que nos abochornó a todos, con el espectáculo del encierro del vicealcalde, Francisco Morales, en el Ayuntamiento y su expulsión. Ganamos las elecciones con una mayoría rotunda, sumamos más concejales que toda la izquierda junta y hemos conseguido llegar a un acuerdo de gobierno con nuestro socio Vox que nos ha permitido gobernar con 15 concejales, una mayoría amplísima. Estamos sobre todo incidiendo en lo que nos une, no en lo que nos separa para dar estabilidad al gobierno.

-La construcción de viviendas para jóvenes es uno de sus buques insignia. El Ayuntamiento está comprando suelo en el casco antiguo para edificar y servir de tractor para la iniciativa privada. ¿Se plantea nuevas promociones además de la ya iniciada en la calle Selgas y la previstas en las calles Leonés y Álamo?

-Nos planteamos actuaciones estratégicas, muy concretas, pero el Ayuntamiento no se puede convertir en un promotor más de vivienda. Queremos que asuma ya la cabeza tractora el sector privado. Lo que hemos hecho es poner en marcha la construcción de vivienda joven en las zonas más degradadas para impulsar la recuperación del casco histórico y no descartamos intervenciones quirúrgicas en otras que lo necesitan. Mi mayor satisfacción es que el sector privado se ha puesto las pilas, ha visto que hay que recuperar el casco histórico, que se puede construir y hacer que sea rentable la promoción de vivienda. Hay ejes en los barrios altos, como en la calle Zapatería, donde también queremos fomentar la construcción de pisos porque hay solares en mal estado. Haremos pequeñas promociones para impulsar su recuperación.

Así lo ve Casco antiguo «La recuperación es histórica, nunca habíamos cogido el toro por los cuernos»

Empadronamiento «El control del padrón ha dado un paso de gigante, es la gran revelación del mandato»

Vox «Actuamos todos a una, la portavoz, Carmen Menduiña demuestra una gran altura de miras»

Cultura y ocio «Estoy satisfecho de haber podido despertar a Lorca, estamos viviendo un renacimiento»

-Uno de los asuntos pendientes es la constitución de Ifelor para una gestión profesional de ferias y congresos.

-No vamos a constituir Ifelor. Estamos transformando la estructura y el consejo de administración de Lorcatur, una sociedad que ya existe y gestiona el producto turístico de Lorca Taller del Tiempo y a la que están incorporados los agentes económicos, la Cámara de Comercio y Ceclor. Modificaremos el objeto social para dar cabida a la organización de eventos en la plaza de toros y en el palacio de ferias y congresos, por lo que no hay que crear un organismo nuevo. Se desbloquea la constitución de una herramienta necesaria y se va a acelerar todo el procedimiento. Próximamente vamos a aprobar la modificación de los estatutos. Es inmediato, en otoño ya vamos a comenzar a trabajar y en 2026 podremos crecer en ferias.

-¿Cómo afecta al municipio la presión migratoria? El porcentaje de ciudadanos extranjeros que eligen la ciudad como lugar para vivir crece a diario, pero ¿están preparados los servicios públicos como colegios y centros de salud para el aumento de la población?

-La capacidad de acogida del municipio está absolutamente desbordada desde hace varios años, lo que ha originado una presión asistencial que supera con creces las posibilidades de los servicios sociales, sanitarios, educativos y de todo tipo. El Ayuntamiento no puede hacer frente con sus limitados recursos económicos a la presión que recibe, pero como administración más cercana al ciudadano nos vemos obligados a asumir múltiples gastos que no nos corresponden. No nos resignamos a convertirnos en una nueva Lampedusa, necesitamos una reacción del Gobierno central que no llega y que se acabe con las mafias que trafican con seres humanos.

-¿Cómo es gobernar con Vox? El pacto se materializó en diciembre de 2023 tras seis meses de negociaciones y la oposición habla de conflictos internos y achaca a esos desencuentros que la aprobación del presupuesto municipal de este año se haya demorado hasta mayo.

-Es más bien un desiderátum de ellos que una realidad, desearían que en este mandato pasara lo que le pasó al PSOE con Cs e IU, pero nada más lejos de la realidad. La relación a nivel personal y político es muy buena y el retraso en la aprobación del presupuesto ha sido por una cuestión importantísima: no había presupuestos en la Comunidad Autónoma y en el Estado y preferíamos saber qué ingresos íbamos a tener de las dos administraciones. El acuerdo estaba mucho antes, es evidente que nos hemos sentado, porque hay concejalías que gestiona el PP y otras Vox, para establecer con claridad qué partidas manejaba cada una, pero a nivel interno actuamos todos a una; a los de Vox los considero mis concejales, tengo una interlocución diaria con ellos y con la portavoz, Carmen Menduiña, que está demostrando una gran altura de miras y estoy muy satisfecho, porque es un gobierno que está funcionando bien.

-¿Cuál es su hoja de ruta para el resto del mandato, tiene un proyecto estrella?

-Hemos invertido en estos dos años más de cinco millones de euros en las pedanías, a pesar del mantra de la oposición de que no se hace nada. Mi compromiso era invertir diez millones de euros en cuatro años y creo que vamos a sobrepasar esa cifra. Es importante que estén atendidas, vive el 45% de la población y muchas están muy alejadas del casco urbano. También estoy satisfecho de haber podido despertar a Lorca, tenemos una agenda de eventos culturales, sociales, musicales y de ocio como no ha tenido nunca la ciudad y están perfectamente diseñados y estudiados. Los lorquinos reconocen que estamos viviendo un auténtico renacimiento en ese aspecto y vamos a seguir trabajando en esa línea. La recuperación del casco antiguo es histórica, nunca habíamos cogido el toro por los cuernos y tenemos un respaldo muy importante del Gobierno regional. Hemos arriesgado mucho con el procedimiento de reedificación forzosa desde el punto de vista político y administrativo, pero había que tomar la decisión de hacerlo. Ya se han desbloqueado diez solares en el eje de la calle Álamo y otros tantos en la Cava.

-Durante estos dos años ha enarbolado la bandera de las presas contra riadas, especialmente tras la dana de Valencia con la campaña 'El olvido nos ahoga'. ¿Confía en que se produzcan avances?

-Creo que con el actual gobierno de Pedro Sánchez no; todos sabemos que le preocupan otras cosas. Se resolverá cuando venga otro gobierno y confío en que esté presidido por Alberto Núñez Feijóo, porque será sensible a las reivindicaciones para la construcción de las infraestructuras hidráulicas que necesita todo el Levante, desde Almería hasta Valencia. Confío en que con ese nuevo gobierno se respete el Trasvase Tajo-Segura e incluso se pueda traer más agua porque se puede. Ahora el Ebro arroja todos los días cientos de hectómetros cúbicos y el Tajo y el Duero, igual. Cuando haya sequía no vendrá agua, pero en periodos extremadamente húmedos como ahora, ¿por qué no va a venir? Nadie está hablando de quitarle el agua al que la necesita.

-Las obras del AVE están complicando la vida a los lorquinos. ¿Hay coordinación entre Adif y el Ayuntamiento en la planificación? ¿Cree que los trenes llegarán en 2026 a San Diego? ¿Cómo cambiará la ciudad con la llegada del ferrocarril?

-Esperaba que la situación fuera peor, pero hay buena coordinación. Nos enfrentamos al reto del cierre de Alameda de Cervantes, espero que se cumpla el plazo de no más de tres meses durante el verano y en octubre se pueda volver a abrir. Las obras van razonablemente bien, Adif y Renfe confirman que a principios de 2027 se va a restablecer el servicio de Cercanías, ojalá que sea así porque esta obra va a transformar Lorca como no lo ha hecho ninguna en su historia. San Diego debe ser estación término del AVE hasta que no lleguen los trenes a Sutullena.