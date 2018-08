Francisco Jódar renuncia, por sorpresa, a la presidencia del PP López Miras, entre Gil (i) y Jódar en la sede del PP, en una fotografía de archivo. / s. m. l / agm Niega divisiones internas y asegura que dimite para dejar el testigo a su sucesor, Fulgencio Gil, a quien también cedió la alcaldía hace un año INMA RUIZ LORCA Viernes, 3 agosto 2018, 01:04

Una declaración de 18 líneas publicada en su perfil de Facebook a medianoche. Así anunció Francisco Jódar su renuncia a la presidencia del PP local tras 19 años al frente del partido y solo 48 horas después de «haber entendido que tenía que echarme a un lado». Lo contó, en declaraciones a 'La Verdad', tras la polvareda levantada por su renuncia, desencadenada el lunes en una reunión de la junta directiva del PP en la que su sobrino y actual alcalde, Fulgencio Gil, no solo fue proclamado candidato a la alcaldía por aclamación, sino que pidió al presidente del partido en la Región de Murcia, Fernando López Miras, la celebración de un congreso extraordinario para asumir la dirección de los populares lorquinos en septiembre.

«No me lo esperaba, lo hizo de forma espontánea, pero era un tema que estábamos estudiando» y que no se había concretado. Jódar decidió entonces dimitir, dejar paso a su sucesor y poner fin a casi dos décadas en las que «he rearmado el partido». Añadió que se lo encontró fracturado, pero «ahora no existe el más mínimo atisbo de división».

La otra parte, Fulgencio Gil, dijo a 'La Verdad' que «respeto su decisión, no puedo tener más que palabras de cariño, ha decidido dar un paso atrás y no le voy a reprochar nada, se cierran etapas y se abren otras». Gil aboga por celebrar el congreso en septiembre porque es un impulso positivo para Lorca y «he decidido tomar la iniciativa». Añadió que en el congreso «pasará lo que digan los militantes y se reforzará el proyecto de futuro para Lorca».

El control de la lista electoral para 2019 aparece como telón de fondo de la retirada del exregidor

Sin embargo, fuentes del PP desvelaron a este diario que tras este giro inesperado se encuentra una disputa interna de los populares lorquinos por el control de la lista electoral de cara a los comicios de 2019. Según estas fuentes, Gil, que gobierna en el Ayuntamiento con el equipo heredado de su antecesor, quiere libertad para elegir a los integrantes de su candidatura y para ello necesita garantizarse plenos poderes en el partido y que Jódar no pueda imponer nombres.

La drástica solución de la renuncia exprés evita enfrentamientos a medio plazo, pero agranda la distancia entre ambos. Al menos así lo ven los partidos en la oposición. PSOE, IU y Ciudadanos consideran que la dimisión evidencia la división del PP y abona el terreno a la ruptura. La secretaria de Política Municipal del PSOE y viceportavoz del grupo socialista en el Consistorio, Marisol Sánchez, dijo que respeta «los momentos duros que ahora está viviendo el PP local» y deseó a la formación «que se recomponga para poder responder a las expectativas de los que aún siguen confiando en ellos». En términos parecidos se expresó el portavoz de IU, Pedro Sosa, que aseguró que la renuncia era «algo anunciado, síntoma de que el PP es un partido muy debilitado y desestructurado». El portavoz de Ciudadanos, Antonio Meca, confirmó que la renuncia evidencia «el desmoronamiento del partido».

Tanto Gil como Jódar han negado división alguna. Para el primero, «los tres partidos en la oposición no están en condiciones de hablar de fractura, el más unido sin duda es el PP, no nos pueden dar lecciones ni reprochar nada». Para Jódar, «hubiese sido síntoma de división no renunciar, nunca hubiera tolerado la fractura».

Otras metas

El hasta ahora presidente local desaparece así de la vida orgánica del partido en Lorca con el que ha sido alcalde entre 2007 y 2017. Su meta ahora es otra. Tras su breve paso por la primera fila de la política regional, como consejero en el Gobierno de López Miras, a nivel regional es uno de los tres vicepresidentes del partido, diputado y ostenta la secretaría segunda de la Mesa de la Asamblea Regional.

Asegura que tiene el compromiso del presidente López Miras de formar parte de las listas de aspirantes al Senado de su formación para las próximas elecciones. «La ilusión está intacta, tengo muchas ganas de seguir luchando por Lorca y por la Región».