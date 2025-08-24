La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos arqueológicos en la judería del castillo, con la ermita de San Clemente al fondo. JAIME INSA / AGM

Los fondos europeos preparan a Lorca para los retos del siglo XXI

Inversiones por más de 11 millones en patrimonio y turismo persiguen un centro histórico más habitable e inciden en la transición verde

Gloria Piñero

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:14

Lorca está viviendo una nueva fase de transformación a través de los fondos europeos Next Generation, canalizados por el Gobierno de España mediante el Plan ... de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dejarán en el municipio inversiones por un valor global superior a los once millones de euros. Son subvenciones que están permitiendo impulsar proyectos en movilidad, sostenibilidad, turismo, educación o digitalización, que, más allá de las cifras, dibujan un futuro local distinto: una ciudad más verde, accesible y preparada para los desafíos del siglo XXI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  4. 4

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  6. 6 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  9. 9

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»
  10. 10 Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los fondos europeos preparan a Lorca para los retos del siglo XXI

Los fondos europeos preparan a Lorca para los retos del siglo XXI