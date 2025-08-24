Los fondos europeos preparan a Lorca para los retos del siglo XXI

Lorca está viviendo una nueva fase de transformación a través de los fondos europeos Next Generation, canalizados por el Gobierno de España mediante el Plan ... de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dejarán en el municipio inversiones por un valor global superior a los once millones de euros. Son subvenciones que están permitiendo impulsar proyectos en movilidad, sostenibilidad, turismo, educación o digitalización, que, más allá de las cifras, dibujan un futuro local distinto: una ciudad más verde, accesible y preparada para los desafíos del siglo XXI.

Uno de los proyectos más ambiciosos en marcha es la creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), donde está prevista una inversión total de 3,24 millones de euros. Con estas ayudas se están financiando desde la instalación de cámaras de control hasta la creación de un aparcamiento disuasorio de 130 plazas en la calle Periodista Ángela Ruiz.

También a este plan pertenecen las numerosas obras en calles del casco histórico para transformarlas en plataforma única con prioridad peatonal. Las vías incluidas en este apartado son Álamo, Selgas, General Eytier, Fernando el Santo, Alfonso X el Sabio, Cuesta San Francisco, Vicente Ruiz Llamas, Núñez de Arce o Alburquerque, todas ellas en el corazón de la ciudad.

En la misma línea, ya se ha mejorado la seguridad vial en entornos escolares como la Alameda Rafael Méndez, se ha licitado el contrato para instalar medidores de la calidad del aire y se creará un nuevo carril bici en la carretera de Águilas. En conjunto, la ZBE no solo busca reducir el tráfico y la contaminación en el centro urbano, sino también mejorar la calidad de vida en el casco histórico y promover la movilidad sostenible. Una apuesta por una ciudad donde caminar o ir en bicicleta sea más seguro, práctico y atractivo que usar el coche.

Patrimonio y turismo

El castillo de Lorca es uno de los grandes beneficiados de los Next Generation. Mediante una inversión de 2,2 millones de euros, se ejecutarán nuevas excavaciones arqueológicas en la judería y se recuperarán distintos tramos de muralla, la Puerta del Pescado y la Ermita de San Clemente, que será musealizada. A la mejora de la torre Alfonsina se destinan otros 484.700 euros, a la ampliación del alumbrado exterior 343.579, y a la renovación del parque infantil del castillo casi 90.000 más.

Los fondos europeos también se dirigen hacia la protección del entorno natural y del patrimonio histórico, con actuaciones que miran directamente a la transición verde. Ahí, el castillo de Lorca y su entorno se han convertido en epicentro de varias iniciativas que suman otro medio millón de euros. Entre ellas, destaca la siembra de plantas autóctonas en el interior y las laderas de la fortaleza, la modernización del sistema de riego para hacerlo más eficiente y la remodelación de las fuentes decorativas para garantizar el reciclaje del agua. La mejora de senderos como el del Cejo de los Enamorados o la adaptación del itinerario peatonal y cicloturista desde el aparcamiento de Los Pilones hasta el castillo completan un paquete de actuaciones que ponen en valor tanto el medio natural como el patrimonio histórico.

Estas intervenciones, que tienen por objetivo integrar la sostenibilidad en los espacios que definen la identidad de la ciudad, incluyen la instalación de nuevos toldos en la calle Corredera y adyacentes para reducir las islas de calor en uno de los principales itinerarios turísticos.

Asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también se encuentran la rehabilitación del centro cultural 'Alcalde José María Campoy Camacho' (1,6 millones de euros), la construcción de la nueva escuela infantil en el barrio de San Antonio (1 millón de euros), la financiación de los servicios educativos en las ya existentes en La Hoya y La Paca (160.000 euros), la nueva sede de la plaza de abastos de 'Las Hortalizas' en el barrio de San Cristóbal (251.465 euros) o el despliegue de un centro de operaciones de ciberseguridad (156.185 euros).

Captación de fondos

Estas inversioness son tramitadas en su mayor parte por la Oficina de Captación de Fondos Europeos y Gestión de Subvenciones, puesta en marcha en 2021, y que dibujan una Lorca con un centro histórico más habitable, un patrimonio mejor cuidado, entornos turísticos más accesibles y una economía local reforzada por la digitalización y la sostenibilidad.

Otras líneas de financiación europeas están comprometidas por el Plan de Ajuste económico

El Plan de Ajuste económico al que está sometido el Ayuntamiento de Lorca hace que algunas de estas inversiones que pueden llegar de Europa estén en el aire. El plan se aplica por haber incumplido la regla de gasto en 3,4 millones de euros en 2024, a pesar de haber cerrado el ejercicio con un remanente positivo de tesorería y un superávit de más de seis millones de euros.

Y es que, una de las medidas correctoras incluidas en el documento para ajustarse a la regla de gasto, un instrumento de disciplina presupuestaria que limita el crecimiento del gasto público para garantizar la sostenibilidad de las cuentas municipales a medio plazo, es la imposibilidad de solicitar subvenciones que incluyan aportación de fondos propios del Ayuntamiento, circunstancia que se da de forma habitual.

De hecho, algunas de las inversiones que vienen de la mano de los fondos Next Generation implican una aportación municipal, tal y como ya advirtió el alcalde, Fulgencio Gil, tras la aprobación del plan de ajuste que salió adelante con los votos de PP y Vox. Esas líneas de ayuda se perderán mientras Lorca no recupere la estabilidad presupuestaria.