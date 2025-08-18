El Festival Internacional de Cante Flamenco 'Ciudad del Sol' vuelve del 7 al 9 de noviembre os candidatos deben ser mayores de 14 años y no pueden estar vinculados a la comisión organizadora o al jurado, ni haber ganado el premio en las tres últimas ediciones

La final del XXXIV Festival Internacional de Cante Flamenco 'Ciudad del Sol' tendrá lugar en Lorca del 7 al 9 de noviembre. Así lo anunció el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Santiago Parra, quien avanzó que a finales de agosto se dará a conocer tanto la programación como el cartel de esta edición.

Mientras tanto, aquellos interesados pueden inscribirse hasta el próximo 28 de septiembre. Los candidatos deben ser mayores de 14 años y no pueden estar vinculados a la comisión organizadora o al jurado, ni haber ganado el 'Sol de Oro' en las tres últimas ediciones.

El festival, organizado por la Peña Cultural Flamenca de Lorca, contará con dos fases principales: la preliminar, con cuatro pruebas de clasificación que tendrán lugar en octubre –fecha y lugar a concretar–, y la fase final, que tomará como escenario el Auditorio Margarita Lozano. La inauguración y pregón serán el día 7 de noviembre, y las dos sesiones finales los días 8 y 9 de noviembre.

El domingo 9, tras la final, tendrá lugar una gala extraordinaria con artistas de primer orden. Al término de la misma, se celebrará la entrega de premios, donde se anunciará al ganador del 'Sol de Oro', quien recibirá una dotación de 4.000 euros. También al segundo clasificado y merecedor del 'Sol de Plata', que obtendrá 2.500 euros, y al tercero con el 'Sol de Bronce', premiado con 1.500 euros. Asimismo, se otorgarán dos accésits de 500 euros a los semifinalistas.

A los concursantes procedentes de Murcia y localidades limítrofes como Albacete, Alicante, Almería o Granada que participen en la fase preliminar se les abonará la cantidad de 100 euros en concepto de dietas. Para los participantes de municipios más lejanos se les abonará 150 euros. Toda la información y condiciones se encuentran en las bases, que se pueden consultar y descargar en la web de 'Flamenco Lorca'.