Fericab saca músculo y se refuerza como una de las mejores ferias del caballo del país

El semental 'Recordado Mar', de la yeguada El Gato, tiene un amplio currículum de triunfos en todas las competiciones en las que participa. Este ejemplar ... fue campeón del mundo con dos años y en esta edición de la Feria Internacional del Caballo de Pura Raza Española (Fericab) ha vencido en el concurso morfofuncional en la sección de cuatro años. Una nueva victoria que lo posiciona para repetir como campeón del mundo en el Salón Internacional del Caballo (Sicab).

«Le pusimos ese nombre porque sabía que lo íbamos a recordar», afirma orgulloso el propietario, Enrique García Rubio. «Será otra vez campeón del mundo. No tiene compañero». La suya es una de las yeguadas fieles a Fericab, junto a otras de gran prestigio, como María Fernanda de La Escalera, Echandi, Mater Christi o Batán. «El nivel es muy alto, todos vienen con lo mejor que tienen», afirma. El precio de algunos de ellos alcanza los 500.000 euros.

Cada detalle cuenta y eso lo sabe bien el herrador Manuel Rosell, con una amplia experiencia en la feria. Reconoce que «la exigencia es máxima, estos caballos son deportistas de élite y cualquier fallo puede restar puntos en la clasificación». Rosell participó en una jornada técnico-práctica, organizada junto al Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) para 120 alumnos, en la que intervino también el veterinario Isidro Ruiz.

El programa ha incluido el Concurso Nacional de Doma Clásica Nacional y Territorial. Se clausuró este domingo con el Concurso de Alta escuela Copa Ancce. Las gradas de Fericab en el Huerto de la Rueda, con capacidad para más de 2.000 personas, se llenaron el viernes y el sábado para los espectáculos ecuestres que protagonizaron jinetes y amazonas de renombre nacional e internacional, como Antonio Angulo, campeón de la Copa de España y de Andalucía de Alta Escuela y el jinete portugués Miguel Da Fonseca, campeón internacional de equitación de trabajo.

Se rindió homenaje a Fernando Quevedo, del centro hípico Mazantini, con una amplia trayectoria en la equitación de alta escuela y en la preparación de caballos.

No faltaron las tiendas hípicas, como la de Ángel Gómez, de Badajoz, que se llenó de clientes a la hora de los espectáculos. «Aquí hay mucha afición al caballo y venimos todos los años», aseguró. Tampoco falló la fiel clientela de Bernardo Jiménez, especializado en ropa y accesorios de estilo andaluz. «Se vende todo y lo que más flores para el pelo, trajes de flamenca o pulseras con la Virgen del Rocío».