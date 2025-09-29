La feria de Lorca supera las previsiones y «alcanza máximos históricos» El alcalde resalta la ausencia de incidencias pese a la gran afluencia de público

Inma Ruiz Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:28 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

La Feria de septiembre ha concluido con un «éxito rotundo, superando las previsiones iniciales y alcanzando máximos históricos de participación». Lo dijo este lunes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que hizo balance de los diez días de fiesta clausuradas el domingo.

Aseguró que «miles de personas han abarrotado calles, plazas y el recinto ferial» y la ciudad «ha acentuado su perfil como cabecera de comarca y capital subregional atrayendo no solo a miles de lorquinos, sino también a visitantes de localidades vecinas».

Añadió que el «tardeo ha funcionado de forma rotunda», con los conciertos en las plazas, y se consolida como uno de los grandes atractivos. El alcalde subrayó que «el modelo de feria amplio y familiar, ha logrado que seamos foco de atracción y una referencia» y abogó por incorporar «propuestas y novedades» para potenciarlo en próximas ediciones.

Destacó que la afluencia de público se mantuvo hasta el último día en los locales de hostelería de la ciudad «con lleno absoluto como no se había visto ningún año», e incluso por la noche en los chiringuitos.

Las incidencias «han sido mínimas» gracias al amplio dispositivo de seguridad, emergencias y limpieza a pesar de la gran cantidad de personas que se dieron cita estos días en la ciudad. El regidor solo citó asistencias sanitarias menores y «algún contratiempo aislado resuelto sin consecuencias».

Dijo que el Ayuntamiento aprovechará el tirón de estas fiestas para prolongar la dinámica de eventos durante los próximos fines de semana y que la ciudad se consolide como referente de ocio, cultura, comercio y turismo en la Región.

Críticas del PSOE

La buena valoración del equipo de Gobierno chocó con las críticas del PSOE ya que, según el concejal José Ángel Ponce, el alcalde «se resigna a que la feria se reduzca a dos días grandes, a dos sábados y poco más, cuando debería ser una feria de diez días que dinamice la ciudad e ilusione a la gente desde el primer al último día».

Aseguró que «todo el mundo está descontento» porque las calles y plazas han estado vacías «durante muchos días» y lamentó la falta de previsión y la proyección de las fiestas para atraer al turismo. Ponce dijo haber echado en falta «participación, convivencia, una programación para todos los públicos» y la promoción de la cultura y tradiciones del municipio.

Temas

Lorca