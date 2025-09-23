Feramur exhibe el potencial artesano con más de 90 expositores regionales y nacionales La feria, que se inaugurará mañana y abrirá hasta el 28 de septiembre, contará con demostraciones en vivo, talleres participativos, degustaciones y desfiles

Benito Maestre Lorca Martes, 23 de septiembre 2025, 23:18

La Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) abrirá mañana su 41 edición en Lorca, con casi un centenar de expositores de distintos puntos de España. La muestra, una de las más veteranas de la Ciudad del Sol, tendrá lugar en el recinto Ifelor del 25 al 28 de septiembre.

Feramur reunirá a un total de 92 expositores, de los que el 18,3% serán nuevas incorporaciones, lo que refleja la renovación y dinamismo del sector. Además, contará con una destacada participación de artesanos de la Región, que representarán el 75% del total, de los cuales un 38% procederán de Lorca. El resto vendrá de diferentes provincias del país, como Albacete, Alicante, Almería, Cádiz, Cantabria, Gerona, Granada, Jaén, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia y Zamora, aportando proyección y diversidad a la feria.

Feramur ocupará los tres pabellones de Ifelor, que estarán al completo, con zonas diferenciadas: área comercial, demostraciones en vivo, talleres participativos, degustaciones y desfiles, zona infantil y salón de alimentación con productos artesanos gourmet.

Habrá desfiles de moda, tocados y complementos, así como una exposición de bordado lorquino

Sin duda, este certamen, más allá de ser un espacio de exhibición y venta, ofrece a los visitantes una experiencia completa en torno a la artesanía, que conecta tradición y modernidad a través de la participación activa del público.

Como en ediciones anteriores habrá demostraciones en vivo de alfarería, talla de piedra, esparto, taracea, textil, marroquinería, mosaicos romanos, encajes de bolillos, porcelana y bisutería, así como talleres participativos de joyas de papel reciclado, kokedamas, muñecos de gomaespuma, textil y miniaturas de porcelana. A esto se suman los desfiles de moda a cargo de los alumnos del IES Bartolomé Pérez Casas y los de tocados y complementos artesanos de Azabache Atelier.

También habrá degustaciones de miel, dulces, crespillos, quesos de Lorca, Murcia y Jaén; embutidos de Granada y Salamanca; conservas de Cantabria; tortas de paparajotes de Murcia; garrapiñadas de Alicante, y muchos más productos de alimentación.

Futuro de la artesanía

La programación de actos se complementa con una acción de divulgación que pondrá el acento en el futuro de la artesanía, el relevo generacional y las oportunidades de negocio en oficios artesanos; esta jornada, organizada por la Cámara de Comercio y Fundación Cepaim, servirá para reflexionar y poner en valor la importancia del sector como motor de identidad cultural y de desarrollo económico en zonas rurales.

Feramur, igualmente, acogerá una sensacional exposición de bordado lorquino en seda y oro, con la presencia del Paso Blanco, Paso Azul y Paso Encarnado, además de otra exposición y demostraciones en vivo de esparto, talla de mármol, alfarería tradicional de Almería. La Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales contará con un estand propio en el que se exhibirán productos de diseño disponibles en los Centros de Artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca.

«El objetivo de Feramur es consolidarse como una de las grandes ferias nacionales del sector, capaz de atraer a visitantes, generar oportunidades de negocio y reafirmar la artesanía como un activo estratégico para la Región de Murcia», reafirmó Rafael Gómez, director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, en el acto de presentación de la feria, celebrado en el Centro Regional de Artesanía de Murcia. Estuvo acompañado por la concejala de Comercio y Artesanía de Lorca, Mayte Martínez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez.

