Presentación de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia. CARM

Feramur celebrará en Lorca su 41 edición con el aforo completo

Un total de 92 artesanos ocuparán s tres pabellones de Ifelor del 25 al 28 de septiembre

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:55

La Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur), que celebrará en Lorca su 41 edición del 25 al 28 de septiembre, contará con 92 expositores, de los que el 18,3% serán nuevas incorporaciones. Lo anunció este martes el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, durante la presentación del certamen en el Centro Regional de Artesanía de Murcia.

La feria contará con una destacada participación de artesanos de la Región, que representarán el 75% del total, de los cuales un 38 por ciento proceden de Lorca. «Esta alta participación, unida al elevado número de nuevos expositores, demuestra la vitalidad de la artesanía regional, que crece en número de profesionales y se adapta a los nuevos tiempos sin perder su esencia», subrayó el director general.

Feramur ocupará los tres pabellones de Ifelor, que estarán al completo, y reunirá a representantes de 17 provincias españolas. El programa incluirá demostraciones artesanales de alfarería, talla de piedra, bordado en seda y oro, mosaicos romanos y encaje de bolillos; talleres participativos abiertos al público; desfiles de moda a cargo del Instituto de Enseñanza Secundaria Bartolomé Pérez Casas y de complementos por parte de la Asociación Artelor y degustaciones gastronómicas.

El departamento de Gómez contará con un estand propio en el que se exhibirán productos de diseño disponibles en los Centros de Artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social destina 70.000 euros a la celebración de Feramur. Su objetivo, señaló, es su consolidación «como una de las grandes ferias nacionales del sector, capaz de atraer a visitantes, generar oportunidades de negocio y reafirmar la artesanía como un activo estratégico de la Región de Murcia», señaló Gómez.

Durante la presentación estuvo acompañado por la concejala de Comercio y Artesanía, Mayte Martínez, y por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca y Puerto Lumbreras, organizadora del certamen, Juan Francisco Gómez.

