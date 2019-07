Más de 700 familias de Lorca han justificado las ayudas del terremoto en el último mes La Asamblea Regional aprueba hoy una proposición de ley conjunta para otorgar una prórroga a los damnificados INMA RUIZ LORCA Miércoles, 24 julio 2019, 02:16

El número de familias pendientes de justificar las ayudas públicas concedidas para reparar los daños sufridos en sus viviendas por los terremotos de 2011 se ha reducido a la mitad. En un mes ha pasado de casi 1.500 a poco más de 700, según desveló ayer el alcalde, Diego José Mateos. Consideró que el refuerzo de medios materiales y humanos que ordenó en la Oficina del Terremoto ha sido decisivo para acelerar la tramitación de los expedientes pendientes. El plazo legal para acogerse a la cuenta justificativa simplificaba terminaba mañana, y ante el número de personas que aún no lo han hecho, la Asamblea Regional tiene previsto aprobar hoy una proposición de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios, a iniciativa del PP, para prorrogar en seis meses más el plazo.

Mateos adelantó que se aprovechará la prórroga para gestionar la inclusión en la norma autonómica de otros supuestos que hasta ahora no se habían contemplado, como los que afectan a las comunidades de propietarios que no se pueden acoger a la ley al no tratarse de personas físicas. También el caso de los damnificados por los terremotos que percibieron «doble ayuda (subvención pública y del Consorcio de Compensación de Seguros) pero que invirtieron el dinero íntegramente en la reparación de sus viviendas» sin que la suma de ambas percepciones superara el valor de la obra.

El alcalde asistió el pasado lunes a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas para «conocer de cerca las diferentes casuísticas a las que, ocho años después, se siguen enfrentando los damnificados». Explicó que no utilizará el terremoto como «arma política, ya que es una cuestión que necesita del apoyo y del trabajo de todos los partidos», pero aseguró que «lo que nos ha llevado a esta situación ha sido la falta de información a los afectados y la ausencia de criterio político» para resolver y archivar los expedientes.

PSOE e IU coinciden en la necesidad de que se tengan «en cuenta otros supuestos no regulados»

Por su parte, la portavoz de la plataforma, la concejal de IU-Verdes Gloria Martín, insistió en la necesidad de que «la nueva ley tenga en cuenta otras causas» e hizo referencia a la posibilidad de presentar enmiendas a la nueva normativa. Así lo defenderá su formación en el próximo Pleno municipal, en el que Martín presentará una moción instando a aprovechar la moratoria de la ley para incluir en ella supuestos no regulados hasta ahora.