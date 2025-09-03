Fallece el histórico locutor lorquino Juan Picazo
Durante décadas colaboró con distintos medios de comunicación y fue presentador de galas y eventos sociales y culturales
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:04
El locutor de radio Juan Picazo Carrillo, ha fallecido este miércoles a los 72 años tras una larga carrera en las ondas, que le llevó a colaborar con distintos medios de comunicación.
Picazo fue durante finales del siglo XX y los primeros años del XXI uno de los más populares maestros de ceremonias de la ciudad, donde presentó decenas de galas y eventos sociales y culturales.
Su voz grave también le hizo destacar en la locución publicitaria con la grabación de miles de anuncios para las emisoras de la ciudad. Estuvo muy relacionado con el mundo del flamenco y presentó diversas ediciones del Festival Internacional Ciudad del Sol.
La capilla ardiente del comunicador ha quedado abierta en el tanatorio Lázaro Soto donde tendrá lugar su funeral el jueves a las 9.30 horas.
