Fachada de la Casa del Inquisidor, libre de andamios y a la espera de ser restaurada. Gonzalo J. Martínez / AGM

La fachada más cara de la historia de Lorca

Mantener en pie la portada de la Casa del Inquisidor con un andamio durante tres décadas ha costado más de 700.000 euros

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:39

La fachada de la Casa de los Ossorio, conocida como la del Inquisidor, en la calle Selgas, ostenta el curioso récord de haberse sustentado con ... un intrincado andamio durante tres décadas, en las que ha permanecido oculta al ojo público. Su mantenimiento ha sido el más caro de la historia de la ciudad, supera ampliamente los 700.000 euros porque la Comunidad sufragó el alquiler mensual del armazón durante años, que luego pagó el Ayuntamiento durante una década con cuotas de más de 6.000 euros al mes, hasta su adquisición en 2008 por otros 75.000 euros. En 2016 el Consistorio tuvo que realizar trabajos urgentes por orden de la Dirección General de Patrimonio Cultural, para asegurar la estabilidad de esta valiosa portada y de otras cinco fachadas apeadas, todas de los siglos XVIII y XIX, que conforman la manzana donde se construye el Palacio de Justicia. La inversión fue entonces de 118.500 euros para retirar elementos susceptibles de caer a la vía pública, consolidar cornisas y aleros, reparar grietas, revisar los apeos y colocar mallas. En 2022 se repusieron las telas dañadas.

