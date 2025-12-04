Un estudio analizará las necesidades de formación para el empleo en Lorca Ceclor y Ayuntamiento buscan identificar qué perfiles profesionales son más demandados para evitar desajustes entre oferta y demanda

El CEO de la consultora Bacofis, Javier López, el presidente de Ceclor y la concejala de Empleo.

Inma Ruiz Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:25

La Concejalía de Empleo y la patronal Ceclor han encargado a la consultora Bacofis un estudio para orientar la política de generación de empleo y cubrir las necesidades reales de las empresas de Lorca atendiendo a los perfiles profesionales más demandados.

Lo anunciaron este jueves la edil Rosa Medina y el presidente de Ceclor, Juan Jódar, que detallaron que los resultados del estudio, que se darán a conocer el próximo marzo, permitirán definir más acciones formativas, de captación de talento y de intermediación para responder a las peticiones del tejido empresarial. Según Medina, «se alinearán más y mejor la planificación municipal y la regional con los datos obtenidos».

La concejala dijo que hay un descenso sostenido del paro en el municipio. En noviembre 119 personas consiguieron trabajo, la cifra de desempleados se cifra en 3.250 personas y la inversión del Ayuntamiento y de otras administraciones durante este año asciende a 4,6 millones de euros. Pese a estos buenos datos «somos protagonistas de una transformación productiva fundamentada en el crecimiento industrial y logístico» que hace que las empresas «encuentren dificultades cada vez mayores para cubrir perfiles cualificados»

Jódar señaló que esta circunstancia se presenta sobre todo en los sectores traccionadores: industria, agroindustria, logística y comercio y abundó en que «existen desajustes estructurales por cualificación y especialización, no solo por volumen de mano de obra». Dijo que los desempleados tienen un nivel de formación bajo y encontrar personal para puestos directivos e intermedios «está siendo muy difícil».

Apuntó que el sector industrial está creciendo mucho en el municipio y las expectativas son que siga esa progresión. La industria manufacturera «está avanzando y adaptándose a los nuevos tiempos y con la nueva actividad económica hay nueva maquinaria y aplicación de la inteligencia artificial».

Consideró que este proyecto es necesario sobre todo para identificar de una manera precisa qué perfiles profesionales faltan en Lorca, cuantificar el desajuste entre oferta y demanda por ocupación y sector y proyectar así la demanda futura.

El estudio se va a desarrollar combinando análisis estadísticos, técnicas de modelización económica, en particular el modelo Shift-Share Regional, y trabajo directo con el tejido empresarial del municipio.