La presidenta de la asociación Alzheimer y la concejala del Mayor (c) junto a técnicos municipales y terapeutas. AYTO.

Estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer de las pedanías de Lorca

Se pone en marcha un proyecto pionero para que reciban las terapias que se ofrecen en el centro de día del casco urbano

Inma Ruiz

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:33

El Ayuntamiento de Lorca y la Asociación de Alzheimer han puesto en marcha el proyecto piloto 'Acercando Distancias', dirigido a personas mayores de 65 años,que padezcan la enfermedad de Alzheimer u otras demencias en fase leve o moderada y que residan en zonas rurales. El objetivo es que puedan recibir los tratamientos que se ofrecen en el centro de día ubicado en el casco urbano sin tener que desplazarse de su entorno.

La concejala del Mayor, Mayte Martínez, detalló que se beneficiarán 30 personas y que inicialmente se va a llevar a cabo en las pedanías de Zarcilla de Ramos, Marchena y Purias porque sus centros municipales de mayores reúnen mejores condiciones de accesibilidad y espacio y se concentra una mayor demanda en relación al perfil de usuarios al que va dirigido.

Está previsto llevar a cabo de dos a tres sesiones semanales entre el 3 de noviembre y el 30 de abril de 2026 y la actividad se centrará en talleres de mejora cognitiva y envejecimiento activo.

La actividad se enmarca el el programa regional 'Cercanos Lorca' que tiene como objetivoss dinamizar la vida de las personas mayores del municipio, combatir la soledad no deseada y crear comunidad a través de actividades gratuitas adaptadas a sus intereses y ritmos, sobre todo atendiendo a las zonas rurales más alejadas del casco urbano.

