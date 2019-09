La estancia en Lorca rebaja el nivel de radiación a cien niños bielorrusos Los menores, de entre 7 y 17 años, conviven durante dos meses con familias del municipio gracias a un programa de acogida temporal C. M. HERNÁNDEZ LORCA Lunes, 2 septiembre 2019, 08:27

Otro verano más, un grupo de niños bielorrusos han pasado sus vacaciones estivales con familias lorquinas. Han sido dos meses de convivencia para un centenar de menores, de entre 7 y 17 años, que han podido disfrutar de una estancia especial, gracias a un programa de acogida temporal.

Se trata de una iniciativa que promueve la Asociación de Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso de Lorca, que desarrolla su labor desde hace más de veinte años. Su secretario, Andrés Cano, aseguró que «estamos muy contentos con la recepción que los niños y niñas tienen en nuestra ciudad». Asimismo, afirmó que «los chavales vienen con un control hecho de la radiación que traen cuando llegan y, a la mayoría, tras su estancia en Lorca, los niveles se les rebajan hasta la mitad». Lo que más les ayuda a mejorar es el sol y la comida. Los pequeños que llegan a Lorca están todo el tiempo controlados y en su país se les mide de nuevo el nivel de radiación.

Mediciones a la vuelta

Estas mediciones las realiza el instituto Delrad, que manda los datos de nuevo a la asociación para que se compruebe y se observe la mejoría alcanzada durante su estancia en la Ciudad del Sol. «Ellos vienen con unos niveles de radiación bastante altos y a los dos meses respirando aire limpio y comiendo alimentos que no tienen radiación su toxicidad baja a niveles que no acarrean riesgos para su salud», aseguró a 'La Verdad' Yolanda Vilar, vocal de la asociación y madre de acogida de una de las niñas bielorrusas.

Muchos de los estudiantes podrán regresar al municipio durante las vacaciones de Navidad

El caso de Yolanda es especial, ya que es madre de una niña que tiene la misma edad que la menor que acoge en su casa. «Ella casi nos hace más favor a nosotros que nosotros a ella. Tenemos contacto con la pequeña durante el año porque solemos hablar por videollamada. Lo hacemos al menos una vez por semana, pero eso no evita que la despedida cada año sea muy triste». Además, destaca que los niños aprenden muy rápido el castellano y no tienen problemas de comunicación durante su estancia.

Desde el año 2017 los niños bielorrusos también vienen a la ciudad por Navidad aprovechando las vacaciones que son típicas en esas fechas. «De hecho, ya se está gestionando este tema», explicó Andrés Cano, quien también añadió que «las familias suelen dar el paso de forma voluntaria. Una trabajadora social se encarga de revisar a los menores y les hace una encuesta sobre su situación».

La selección de los niños se centra, sobre todo, en el primer año, ya que las familias que participan más de una vez, «suelen acoger todos los años al mismo niño desde los 7 hasta los 17 años». Con respecto a su llegada en Navidad, desde la Asociación de Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso reconocen que «en esa época suelen venir la mitad de los niños que en verano, unos cincuenta, pero igualmente reciben una muy buena acogida».

Los pequeños que llegan a final de año están en la ciudad durante un mes. «Vienen más o menos para el 20 de diciembre y se suelen ir alrededor del 20 de enero. Como hay unos días en los que acaban las fiestas y los niños lorquinos empiezan las clases, se habla con los directores de los colegios para que los puedan acoger, algo a lo que acceden sin problemas tratándolos como al resto del alumnado», aseguró Yolanda Vilar. La buena relación con los centros educativos facilita que muchas familias participen en este programa también en invierno . Yolanda Vilar aseguró que existe más dificultad para traer más niños en esta época. Argumentó que «es más complejo, porque en esas fechas no hay escuelas de verano. Además, las vacaciones de los niños son más cortas y es habitual que los padres no puedan descansar, por lo que muchas familias no secundan la iniciativa en Navidad».

Gastos del viaje

El coste del viaje de los niños no lo afrontan íntegramente sus familias. «Intentamos que paguen lo menos posible gracias a los convenios que existen con asociaciones y con el Consistorio», detalló Vilar. Sin embargo, del precio total del viaje, que ronda los 700 euros, las familias de acogida pagan la mitad del viaje.

Desde la asociación afirman que el número de familias aumenta gracias al «boca a boca». Aun así, destacan que publican cada año una revista gratuita llamada 'Familias solidarias' con información divulgativa, de ocio, gastronómica y de interés sobre Bielorrusia y sobre el programa que realizan. El objetivo es «motivar a aquellos interesados para que formen parte de nuestro programa», aseguró Andrés Cano.