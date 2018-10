Los encerrados de Lorca exigen una alternativa a la propuesta de acuerdo que ha desestimado la Comunidad

La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca y portavoz de la Plataforma de afectados por la devolución de las ayudas por los terremotos de Lorca, Gloria Martín, ha mostrado la «decepción» de este colectivo tras conocer a través de los medios de comunicación que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no está dispuesta a comprometerse «por escrito» a los compromisos que en los últimos días han expresado verbalmente a los afectados los máximos responsables de la Consejería de Fomento.

«Las Administraciones no hablan, escriben. Por eso queremos un documento que avale las buenas intenciones políticas del consejero Patricio Valverde, para evitar que queden en nada cuando se enfrentan a la burocracia», ha dicho Martín.

La edil de IU-Verdes ha reconocido la «valentía» del Director de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, quien ayer firmó la suspensión de los embargos que eran inminentes. Sin embargo, recordó que esta medida llevaba siendo prometida desde que, en julio, el primero de los afectados recibió una providencia de apremio. «Nos decían, tranquilos, está todo paralizado… Hasta que en septiembre este vecino se encontró con la cuenta a cero cuando fue a sacar su pensión del banco», explicó.

Lo mismo sucedió cuando, también en el mes de julio, la presión de los afectados consiguió que se aprobara la Ley 8/2018 en la Asamblea Regional. «También entonces nos dijeron que la gente iba a poder justificar las ayudas con una declaración jurada y el informe técnico que acredita que las obras están hechas», dijo Martín. Sin embargo, ayer se cumplieron tres meses de vigencia de la Ley sin que aún se haya aplicado a nadie.

«Ha hecho falta que nos encerremos en el Ayuntamiento y que se difunda a nivel nacional la vergonzosa gestión de estas ayudas, para que empiecen a moverse», aseguró Martín. Por eso las víctimas no se fían y no van a abandonar la protesta hasta que exista un documento «que les dé garantías». Al respecto, indicó que «la pelota está en el tejado de la CARM». «Si ellos no quieren rubricar el acuerdo que les ofrecemos, tendrán que ofrecer algún otro que nosotros sí estemos en disposición firmar», expresó Martín, quien advirtió que, mientras tanto, «no nos moveremos.

Por otra parte, la edil criticó la actitud «irrespetuosa» del presidente autonómico, Fernando López Miras, quien anoche cenaba «tan ricamente» en un conocido hotel de Lorca, mientras sus vecinos y representados, muchos septuagenarios, «permanecen encerrados en su Ayuntamiento con los huesos molidos y el corazón en un puño». La edil de IU-Verdes también lamentó la falta de implicación del Gobierno socialista de Pedro Sánchez –responsable del 50% de las ayudas– «que nos conlleva con buenas palabras pero con ningún hecho».

El encierro, que va ya por su quinto día, está siendo secundado por centenares de vecinos. En las últimas horas se están sumando nuevos afectados que desconocían la existencia de la plataforma y que, hasta ahora, «se sentían indefensos y desamparados». También crecen las muestras de apoyo y solidaridad de vecinos, colectivos y empresas locales que las víctimas agradecen emocionadas.