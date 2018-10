Embargan las cuentas a tres damnificados que recibieron subvenciones por el terremoto de Lorca Neva Victoria Estruch, en la papelería que regenta en el barrio de La Viña, la 'zona cero' del terremoto. / paco alonso / agm Otras familias también están pendientes de las órdenes de reintegro de las ayudas destinadas a la reconstrucción PILAR WALS Martes, 23 octubre 2018, 03:11

«Pasé la cartilla por el banco y me habían dejado poco más de cien euros. Con eso tenemos que vivir hasta que nos paguen la pensión». Estas manifestaciones las realizó ayer a 'La Verdad' Juan Carrillo, quien decía «no entender» lo que está sucediendo. «Hace unos días me llamó el director general de Vivienda. Me dijo que todo estaba resuelto. Que iban a decírselo a Hacienda y que nos iban a devolver lo que nos habían embargado. Sin embargo, todo va de mal en peor». Él y su esposa, Ginesa Millán, recibieron una ayuda de 3.755 euros para arreglar su vivienda, que sufrió graves daños. «El terremoto me tiró al suelo y me tuvieron que operar. Estuve viviendo en casa de mi hija. Con el dinero que recibimos llevamos a cabo las obras necesarias, porque la casa quedó muy deteriorada. Y, ahora, nos piden el dinero que nos dieron y los intereses. Cómo vamos a olvidar el terremoto si nos lo recuerdan todos los días», se lamentaba ayer.

Lo que más le disgusta es que se argumente que no ha justificado la ayuda que recibió. «Me gasté en el arreglo más de lo que me dieron y envié todas las facturas que justifican el gasto. Creía que estaba resuelto, pero cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que nos han quitado el dinero del banco. A mis hijos no les puedo pedir. Las criaturas están peor que nosotros», cuenta.

No son los únicos que se encuentran en esa situación, ya que Neva Victoria Estruch, que reside y trabaja en La Viña, en la 'zona cero' del seísmo, también está en un sinvivir. «Me han embargado mis cuentas. Me las han dejado a cero. No tengo ni para pagar a los proveedores», indicaba ayer mientras atendía a los clientes de su papelería.

«A seguir trabajando»

Tiene 68 años. Pensaba jubilarse, pero dice que no podrá hacerlo todavía. «Tendré que seguir trabajando para pagar lo que me reclaman de las ayudas y de los intereses, casi 12.000 euros». Los daños por el terremoto aún son visibles en su establecimiento. «Los marcos de los escaparates están reventados y los cristales rotos en la parte alta. Realizamos obras, pero aún queda mucho que hacer. El presupuesto de los escaparates asciende a unos 8.000 euros, solo la renovación de los cristales. Es imposible acometer esa inversión con lo que me reclaman», explica Neva Victoria.

Su casa resultó dañada por el terremoto y también su negocio. «En la tienda se cayó la escalera del edificio, por lo que estuvo cinco meses cerrada y luego un año entero con albañiles entrando y saliendo. Mi piso hubo que rehacerlo entero, porque los daños fueron importantes», detalla, mientras asegura no olvidar lo que vivió el día del terremoto. «Es imposible. Lo olvidaré cuando todo esto se solucione. No hay derecho a que no pueda jubilarme. A que tenga que seguir trabajando para pagar lo que me reclaman del terremoto y que me dieron para arreglar mi casa, mi negocio, porque todo se invirtió».

En esta situación no solo están Juan Carrillo, Ginesa Millán y Neva Victoria, según aseguró ayer la concejal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín. «Que sepamos han sido embargadas cinco familias, pero las previsiones es que haya muchas más porque los requerimientos continúan llegando. Sabemos que la semana pasada se mandó otra remesa». Y se mostró indignada por que no hayan cesado. «Dijeron que tras tener conocimiento se había paralizado el proceso, pero como vemos continúa. Han mentido», concluyó.