La élite de la petanca se dará cita en Lorca en el Campeonato de España Reunirá este fin de semana a 64 equipos en la modalidad de dupletas

El Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla de Lorca acoge este fin de semana el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, una de las citas más destacadas del calendario nacional de este deporte, que además se integra en el programa de la 46 edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín.

Reunirá a los 64 mejores equipos de toda España en categoría sénior masculina de primera y segunda, en representación de las distintas federaciones autonómicas. El sistema de competición será suizo internacional a cinco enfrentamientos y los dieciséis mejores equipos accederán a octavos de final. Desde esa ronda, la competición se desarrollará por eliminatoria directa hasta la gran final, disputada a 13 puntos. El domingo se disputarán las últimas rondas y las eliminatorias decisivas, para culminar con la ceremonia de entrega de trofeos y clausura del campeonato a las 13 horas.

La entrada para asistir a las partidas será gratuita durante todo el fin de semana para que los ciudadanos disfruten de un espectáculo deportivo de primer nivel, según dijo el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas. Añadió que el campeonato, que vuelve a celebrarse en la Región después de 20 años, reforzará la proyección de Lorca como sede habitual de grandes eventos deportivos y consolidará a la Comunidad Autónoma como un territorio de referencia para la petanca nacional.

Por su parte, el presidente del Club de Petanca Mil Estrellas, organizador del certamen, Iago Piñero, confirmó su participación con dos equipos en primera categoría y uno en segunda categoría, consolidando así su presencia entre la élite nacional. Entre sus jugadores destacan Rubén Osorio e Ismael Vázquez, actuales campeones de España en la modalidad de dupletas, siendo este último además medallista de bronce en el reciente Campeonato de Europa Sub-23.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, subrayó el «gran apoyo» del Gobierno regional a los eventos deportivos con una inversión de más de cuatro millones de euros en el Plan de Turismo Deportivo para la celebración de más de 150 encuentros nacionales e internacionales.

