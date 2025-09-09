Educación planea la construcción de un instituto de Secundaria en la zona de Tercia y La Hoya Comienza el curso escolar con casi 10.000 alumnos de Infantil y Primaria

Inicio del curso en el colegio de Villaespesa, en el que se ha retirado el amianto de la cubierta del pabellón de Infantil.

El Ayuntamiento de Lorca considera necesaria la construcción de un nuevo instituto de secundaria en el municipio y ya «trabaja con la Consejería de Educación para su implantación en los próximos cursos», según adelantó este martes el alcalde, Fulgencio Gil, que solo precisó que el centro debería ser implantado en el entorno de las pedanías de Tercia y La Hoya, las más pobladas.

El instituto sería el noveno de la localidad, que ya cuenta con seis en el casco urbano y con dos en pedanías, uno en La Paca, al norte de la localidad, y otro en Purias, en la zona del valle.

El anuncio de Gil se produjo precisamente en Tercia, donde acudió al colegio Villaespesa, para participar en el acto de apertura del curso escolar, ya que 9.778 escolares de infantil y primaria se ha incorporado este martes a las aulas en el municipio, donde el lunes fue fiesta local por el día de la patrona, la Virgen de las Huertas.

Este colegio con 450 alumnos es uno de los tres de Lorca que tiene aulas prefabricadas instaladas en el patio, junto con el Juan González y el de la diputación de La Campana. También es uno de los centros que este verano ha concentrado buena parte de las inversiones de las administraciones regional y local en el municipio durante las vacaciones estivales. Han sido un total de 20 obras en 14 centros con un importe de 500.000 euros.

La Consejería de Educación ha invertido 220.000 euros en la sustitución de la vieja cubierta de fibrocemento en el aulario de infantil de Villaespesa, donde se han instalado placas fotovoltaicas para autoconsumo.

También se ha renovado el cuadro eléctrico tras el incendio por un cortocircuito ocurrido el pasado 29 de mayo en horario no lectivo y se han realizado mejoras en el comedor y en la accesibilidad al centro.

La concejala de Educación, Rosa Medina, reconoció que una de las mayores necesidades de los colegios es la ampliación de los espacios de sombra con toldos y pérgolas en las zonas de recreo y en las pistas polideportivas para paliar el intenso calor. «Es una inversión importante y la competencia corresponde al Gobierno regional, que está siendo sensible» con esta reivindicación, dijo la edil.

Recordó que recientemente se ha cubierto la pista del colegio de Purias y que la colaboración público-privada permitirá la construcción de otra pérgola en uno de los colegios de las pedanías altas.

Sobre la necesidad de construir más colegios de infantil y primaria, Medina aseguró que hay centros suficientes en el municipio para acoger al alumnado porque «la tendencia de crecimiento de la población se va estabilizando».

El alcalde avanzó que en los próximos días iniciarán el curso 5.113 alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 1.547 alumnos de Bachiller. Las cifras son similares al año pasado y "se refuerza la tendencia que apunta a una reducción paulatina del abandono escolar", remarcó. El día 16 comenzarán las clases en Formación Profesional con 3.510 plazas, 395 más que el curso anterior.

Las obras de soterramiento del AVE que han supuesto el cierre al tráfico de importantes arterias de la ciudad han obligado a establecer un dispositivo especial por parte de la Policía Local para evitar el colapso en horas punta.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento ha habilitado un millar de plazas de aparcamiento gratuito en los principales accesos a la ciudad y que el cierre excepcional de la alameda de Cervantes será solo hasta el día 30. Pidió «comprensión a los ciudadanos» ya que el volumen de la obra de integración ferroviaria del AVE «es enorme, esta obra transformará totalmente la ciudad» y que el Consistorio trabaja con Adif para que la repercusión en el día a día de los ciudadanos «sea lo más leve posible».

