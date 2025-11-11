Educación anima a las empresas de Lorca a que acrediten a sus trabajadores sin titulación

Inma Ruiz Martes, 11 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

La Consejería de Educación y Formación Profesional intensifica los encuentros con las empresas para que los trabajadores con experiencia laboral o con formación no oficial, pero sin titulación, puedan acreditar sus competencias profesionales en la propia empresa, sin necesidad de cursar estudios formales. El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, visitó este martes las empresas agroalimentarias Cricket, Alimer y Hoyamar para informar sobre este proceso acompañado por los ediles de Educación y Agricultura, Rosa Medina y Ángel Meca.

Señaló que la respuesta del tejido productivo está siendo muy positiva, que empresas como STV Gestión, Aidemar o Grupo Hozono ya han iniciado el procedimiento y se prevé que unos 7.000 empleados puedan certificar sus competencias profesionales.