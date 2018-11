El edil Meca dice que «las obras de Camino Marín no afectan el proyecto» PILAR WALS Lorca Sábado, 3 noviembre 2018, 02:24

Las obras urbanas del paso a nivel de la alameda de Cervantes y Camino Marín siguen paralizadas. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) detuvo hace meses los trabajos de regeneración que se llevaban a cabo en el lugar con una orden tajante: «Los trabajos deben ser paralizados de inmediato». Así se hizo y así continúan a día de hoy, como confirmó el concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Ramón Meca Ruzafa, quien ayer exigió al Ministerio de Fomento «que se reanuden, ya que las obras de Camino Marín no afectan al proyecto».

La paralización de los trabajos «mantiene bloqueado el final de las intervenciones de mejora también en la zona de Alameda de Cervantes». El edil dijo no entender porqué aún los trabajos no se pueden reanudar cuando «el proyecto de integración urbana que ya se ha publicado en la web del Ministerio ratifica lo que veníamos diciendo desde el Ayuntamiento, que estas obras no interfieren en absoluto».

Y añadió que «los trabajos se podrían haber terminado ya. A estas alturas exigimos que se puedan reanudar para terminar lo antes posible». Y recordó que inicialmente se planteó la suspensión de forma «provisional». Se revocaba así la autorización con que contaban para llevar a cabo las obras de regeneración urbana tras los daños producidos por los terremotos de mayo de 2011. Argumentaban que «en tanto no se redacte el estudio informativo de integración urbana de adaptación de las altas prestaciones de la red ferroviaria» a su paso por la ciudad, estas no podrán continuar.

Las obras contaban con los permisos oportunos, insistió el edil. La paralización se llevó a cabo en torno al mes de mayo y en el verano se volvió a reclamar que pudieran reanudarse. Sin embargo, siguieron en el mismo punto, por lo que a comienzos del mes pasado la viceportavoz del equipo de Gobierno, Fátima María Mínguez Silvente, solicitó a Adif que levantase el bloqueo, ya que estaba en riesgo una ayuda de 130.000 euros.

Las obras de regeneración en la alameda de Cervantes están prácticamente terminadas a falta de esos dos puntos, por lo que no se podrán dar por concluidas hasta que se autorice su reanudación. La vía de nueva apertura está alineada con otro existente, por lo que el edil de Fomento explicó que «no afectaría en absoluto al trazado que se prevé del ferrocarril». Mientras se llevan a cabo las autorizaciones pertinentes se ha estado avanzando trabajo en otras zonas del proyecto, aunque en estos momentos únicamente resta de obra ese tramo. «Es prácticamente lo único que queda. A ver si ahora nos dejan seguir trabajando», concluyó.