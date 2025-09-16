Drones de visión nocturna y cámaras de seguridad refuerzan el dispositivo especial de la feria de Lorca Tendrá el «reto añadido» de salvar las dificultades del tráfico provocadas por las obras del AVE

Inma Ruiz Martes, 16 de septiembre 2025, 13:30

El dispositivo especial de seguridad y emergencias que va a desplegar el Ayuntamiento durante la feria tendrá este año el «reto añadido de salvar las obras de soterramiento de la trama urbana de la Ciudad que ejecuta Adif para llegar a todos los escenarios». Así lo manifestó este martes el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, tras presidir la junta en la que han participado los mandos y responsables de los distintos cuerpos que estos días integrarán el Plan Especial de Seguridad.

El operativo incluirá drones con visión nocturna «que vigilarán las aglomeraciones desde las alturas». A ellos, se sumarán las cámaras de videovigilancia, cerca de 70, repartidas por todo el territorio para controlar la afluencia multitudinaria que se prevé durante los próximos días. El dispositivo está dirigido a velar por la seguridad, la movilidad y la convivencia cívica.

Se han habilitado 9.000 plazas de aparcamiento en 30 «zonas estratégicas» para posibilitar a lorquinos y visitantes llegar cómodamente a todos los lugares en lasa que se llevarán a cabo las principales actividades de la feria, subrayó el alcalde.

Durante los próximos días efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local, con la totalidad de la plantilla formada por 131 agentes, realizarán un millar de servicios. Se incorporarán al operativo seguridad privada, el servicio de Emergencias municipal, la agrupación de voluntarios de Protección Civil, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Cruz Roja y 061. También estarán activos los técnicos del servicio eléctrico, la empresa municipal de limpieza Limusa y Aguas de Lorca. Estarán apoyados por más de un centenar de vehículos de seguridad y emergencias y la unidad equina de la Policía Local.

La plantilla de la Policía Local en su totalidad, 131 agentes, integrará el operativo en el que también se darán cita agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Se encargarán del servicio ordinario, pero también de los servicios especiales con motivo de la Feria y Fiestas de septiembre. Participarán con despliegues adecuados a cada uno de los eventos que se llevarán a cabo en las distintas zonas, con previsión de señalización, cortes, desvíos, despejes y habilitación de zonas de aparcamientos.

La vigilancia se intensificará en la feria de mediodía; en el Huerto de la Rueda, en la zona de atracciones, y de conciertos y en la plaza de toros, donde también habrá actuaciones musicales. Se prevé como días de mayor afluencia, jueves, viernes y sábado y «se pondrá especial énfasis en la vigilancia de la convivencia evitando comportamientos incívicos como micciones en la vía pública y 'botellón».

Los horarios de finalización de eventos serán las 21 horas, para la feria de mediodía y 4 de la madrugada, en la carpa del Huerto de la Rueda, que se prolongará hasta las 6 horas jueves, viernes y sábado.

El Huerto de la Rueda, en su espacio exterior, contará con un parque de Emergencias, con reserva de espacio para los servicios médicos y asistenciales, así como para los servicios de extinción de incendios, emergencias, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los viales de los Barrios Altos y Ronda Sur se convertirán en los accesos principales para lorquinos y visitantes. Durante el operativo se contempla la alerta antiterrorista. El alcalde recordó que está establecido el nivel 4 de alerta para los despliegues y colocación táctica de vehículos en zonas de acceso a eventos, concentraciones y público.

«Tenemos que ser ejemplo de civismo», dijo el alcalde, que apeló a la colaboración de los ciudadanos y pidió «comprensión por las especiales circunstancias del tráfico rodado que vamos a vivir estos días».