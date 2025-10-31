El dron de la Policía Local de Lorca ayuda a desarticular una banda itinerante de robo de cable Los agentes también intervinieron un arma de fuego tras la persecución de una furgoneta que se dio a la fuga en un control

Inma Ruiz Viernes, 31 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

El dron de la Policía Local de Lorca fue decisivo para evitar el robo de cable en una planta solar de la pedanía de Torrealvilla y detener a dos de los cinco miembros de una banda itinerante. El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, detalló que los agentes de la Unidad de Detección e Intervención Policial en Pedanías (UDIP) y los del Grupo de Intervención en Seguridad Ciudadana (GSIC) realizaron una actuación conjunta que acabó con la detención de dos personas, de nacionalidad rumana. Pertenecen a una organización delictiva asentada en la Cañada Real, en Madrid, y se desplazaron a Lorca para cometer el robo.

Tras el aviso en el sistema de seguridad de las instalaciones que alertaba sobre la presencia de varias personas en el interior, los agentes establecieron un dispositivo perimetral en la finca con apoyo del operador del dron. Esto permitió localizar a cinco sospechosos, que huyeron a pie, aunque tres de ellos no pudieron ser interceptados por las condiciones del terreno. Los dos detenidos cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares y durante la inspección, los agentes hallaron varios tramos de cable preparados para ser enrollados. Un rollo de unos 25 metros ya estaba dispuesto para su traslado, así como el material utilizado para el corte del cableado.

El edil destacó otra operación del GISC, en la que fue intervenida un arma de fuego tras ser arrojada por la ventanilla de un coche. Bayonas, dijo que en un un control rutinario un vehículo emprendió la huida por la autovía A-7 después de que los agentes le dieran el alto, aunque fue interceptado a la altura del polígono Saprelorca. Los policías hallaron en el coche gran cantidad de dinero fraccionado y los ocupantes fueron identificados, aunque no se procedió a su detención porque no pesaba sobre ellos ninguna orden de búsqueda.

Al día siguiente, una patrulla detectó en la carretera de Caravaca una furgoneta sospechosa en la que viajaban dos hombres, y al proceder a la identificación comprobaron que uno de ellos era uno de los fugados el día anterior. Los agentes revisaron las imágenes grabadas de la persecución policial y observaron cómo en un momento del trayecto uno de los ocupantes arrojó un objeto desde la ventanilla. Inspeccionaron el terreno y localizaron un arma semiautomática y un cargador con munición del calibre 9milímetros Parabellum. Los agentes procedieron a su intervención y entrega y a la instrucción de las diligencias correspondientes a la Guardia Civil.

Robo con violencia en la avenida de Europa

Los agentes de la unidad especializada GISC detuvieron además en otra intervención al sospechoso de un robo en la avenida de Europa después de la denuncia de la víctima. Le fueron intervenidos un teléfono móvil, la cartera con la documentación y el dinero de éste, además de un cuchillo empleado en el robo. Fue detenido por un presunto delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca y trasladado a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para la práctica de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

La misma unidad también identificó a un hombre en la avenida Presidente Adolfo Suárez que tenía vigente una orden de alejamiento de su expareja, cuyo domicilio estaba a escasos 50 metros del lugar donde fue localizado. La policía procedió a su detención inmediata y fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional.