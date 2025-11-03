La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos policías detienen a uno de los acusados de arrancar 11 video-porteros en Lorca. P.N.

Dos detenidos por arrancar los telefonillos de más de una decena de edificios en Lorca

Según las facturas aportadas por las empresas instaladoras, la cuantía de los diversos video-porteros sustraídos superaría los 10.000 euros

LA VERDAD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

Dos hombres han sido detenidos por el presunto robo de 11 telefonillos de varias comunidades de vecinos situadas en Lorca, un hecho que generó una notable alarma social en la ciudad. Según las facturas aportadas por las empresas instaladoras, la cuantía de los diversos video-porteros sustraídos superaría los 10.000 euros, sin tener en cuenta los daños causados al llevárselos del lugar donde se encontraban instalados.

La investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional arrancó tras varias denuncias interpuestas el pasado día 22 de octubre. Una vez identificados los dos sospechosos, el dispositivo de búsqueda establecido por los agentes permitió localizar y detenerlos apenas 24 horas después de haberse cursado las primeras denuncias por estos hechos.

Tras ser detenidos como presuntos autores de 11 delitos de hurto, los dos acusados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

