Dormir entre cuadros de batallas históricas Los damnificados por las ayudas del seísmo dispuestos, en sus improvisadas camas, a iniciar una noche más de encierro en la Sala de Cabildos del Consistorio. / Paco Alonso / AGM Los encerrados afrontan hoy su sexta noche en el Ayuntamiento PILAR WALS Domingo, 28 octubre 2018, 08:24

Quién le iba a decir al pintor Miguel Muñoz de Córdoba que en el escenario en el que se conservan sus cuadros de batallas de la historia medieval de Lorca se iba a librar un desafío incruento. En esta lucha no hay espadas ni lanzas y los que se enfrentan no van a lomos de caballos encabritados, pero aspiran a la gloria que no es otra que defender lo que el terremoto de aquel fatídico 11 de mayo de 2011 les quiso arrebatar.

Esta batalla la libran en silencio, sin saqueos ni amenazas, pero firmes, sin desesperar, como argumentan a todo aquel que estos días les acompañan mostrándoles todo su apoyo en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento donde la pasada madrugada volvieron a dormir. Hoy afrontarán su sexta noche pernoctando en colchones y esterillas de playa soñando con un despertar en el que sus pesadillas lleguen a su fín.

Acaba el día. Se hace la noche en el casco antiguo de la ciudad. La estampa desde el balcón principal del Ayuntamiento no puede ser más espectacular. Las manecillas del reloj de la torre campanario de San Patricio marcan las dos. «Ha cambiado el tiempo. Hace ya frío. No sé si tendremos suficiente con las mantas que hemos traído», dice José Abellaneda mientras se adentra en la Sala de Cabildos para iniciar el montaje del improvisado dormitorio donde pasará la noche junto al resto de afectados por las ayudas del terremoto.

Es la madrugada del viernes al sábado y una decena de damnificados emprenden el turno de noche. Antes de echarse al suelo a dormir la última charla gira en torno a una amplia diversidad de temas para acabar en el habitual, su difícil situación. Cada uno cuenta en la tesitura en que se encuentra y, los mayores, no pueden evitar reprimir las lágrimas. El consuelo les llega con abrazos y -como se diría en el argot taurino que tanto le gusta a Atanasio Zamora- cambiando de tercio. Este es un «aficionado de verlos en la tele y en la plaza, aunque en Lorca esto último se nos ha terminado desde el terremoto», se lamenta mientras juguetea entre sus manos con el bastón que le ayuda a caminar.

Los 'Héroes de la noche', como son conocidos dentro de la Plataforma de afectados por las ayudas de los terremotos, son hoy diez, aunque aún falta alguno. No se hace esperar. Se trata de José Ros, de La Viña, que tiene una buena excusa: «Se me había olvidado el saco y he tenido que volver». A la espalda, una mochila con el olvido y, debajo de uno de sus brazos, una esterilla de hacer yoga.

Mari Huertas García Ros anuncia que en un rato se irá. «Se hace ya un poco largo. He estado más de siete horas», relata. Gloria Martín recuerda que hay que «sortear los colchones», como cada noche. Y entre los sorprendidos, Pedro Sosa, que afronta su primera madrugada. Le explican que es una forma de rotarlos, porque de lo contrario nadie quiere dormir en ellos, cediéndolos a otros, lo que originaba ciertos problemas.

«La pelota está en el tejado de la Comunidad Autónoma» Los afectados por las ayudas de los terremotos se despertaban ayer leyendo 'La Verdad'. «Los teléfonos eran un no parar. Nos enviaban la noticia que publicaba 'laverdad.es' en la que se contaba que la Comunidad Autónoma no estaba dispuesta a comprometerse por escrito a los compromisos que en los últimos días han expresado verbalmente a los damnificados», aseguraba la portavoz de la Plataforma de los afectados, Gloria Martín. La preocupación se hacía patente, admitía, para aseverar que «las administraciones no hablan, escriben. Por eso queremos un documento que avale las buenas intenciones políticas del consejero Patricio Valverde, para evitar que queden en nada cuando se enfrentan a la burocracia». Y recordaba que «ha hecho falta que nos encerremos en el Ayuntamiento y que se difunda a nivel nacional la vergonzosa gestión de estas ayudas, para que empiecen a moverse». Las víctimas, dijo, «no se fían y no van a abandonar la protesta hasta que exista un documento que les de garantías». Ahora, agregó, «la pelota está en el tejado de la CARM. Si ellos no quieren rubricar el acuerdo que les ofrecemos, tendrán que ofrecer algún otro que nosotros sí estemos en disposición de firmar». Ayer les visitaron los líderes locales de Somos Región, aunque «no quisieron fotos», concluyó Gloria Martín.

María Martínez se emociona al señalar que «hemos formado una pequeña familia muy bien avenida. Nos echaremos de menos cuando todo esto termine». Y, en tono de broma, José Fernández contesta que, «cuando se solucione, nos tendrán que echar a escobazos, porque no nos querremos ir». Junto a ellos, una mesa en la que abunda el embutido casero, empanada, chocolate... y dos termos. «Están vacíos. Los trajo el alcalde el primer día, pero no los ha vuelto a reponer», ríen.

Comienzan a sonar los whatsapp de todos. «No hemos pasado las fotos de los 'Héroes de la noche' y algunos quieren conocer quién dormirá hoy aquí», aseguran mientras explican que se ha convertido en una tradición. Sus reivindicaciones no pueden olvidarlas. Esperan y desean no tener que tomarse las uvas con las campanadas de la colegial, aunque dicen que si no se solucionan sus problemas no dudarán en hacerlo.

Los colchones plagan el suelo, se apagan las luces y se oyen los primeros ronquidos. Risas a las que sigue un buenas noches a todos.